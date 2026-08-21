O jogador de 23 anos convive há muito tempo com as ausências devido a uma disfunção neurológica, agora tornadas públicas por ele. Eberl não indicou um momento exato em que o problema surgiu pela primeira vez, mas disse: "Nós já sabemos disso desde toda a última temporada e trabalhamos com isso. Para nós, isso virou algo do dia a dia."

Musiala fraturou a fíbula em julho do ano passado, durante as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes contra o Paris Saint-Germain. Após uma pausa forçada de vários meses, ele fez seu retorno em janeiro, mas desde então tem lidado com diversas pequenas lesões e, até hoje, não conseguiu voltar à sua antiga forma. Ao que tudo indica, durante todo esse período ele também já vinha tomando medicamentos contra sua epilepsia de ausência.

Os colapsos ocorridos agora em plena público nos amistosos contra o RB Leipzig no sábado e o 1. FC Heidenheim na terça-feira teriam sido desencadeados por uma mudança na medicação. "Ele mudou um pouco algo no tratamento dele. Isso teve alguns efeitos colaterais", explicou Kompany. "Foi por isso que aconteceu na primeira e na segunda vez. É totalmente normal que, em um tratamento, se tente algo diferente."

Eberl disse: "Toda pessoa que toma comprimidos fica feliz quando não precisa mais tomar comprimidos." Agora, o objetivo é "ajustar a medicação para chegarmos novamente ao ponto em que já estávamos, quando ele ficou por muito, muito tempo sem crises".

Jamal Musiala não estará no elenco contra o BVB

Kompany também abordou a forma de lidar com a doença de Musiala, algo que internamente já havia sido normalizado há muito tempo: "Nosso primeiro momento de choque já faz algum tempo. Desde então, recebemos muito mais informações e entendemos muito melhor a situação. Tomamos cada decisão com as melhores informações possíveis dos maiores especialistas. Não lidamos com isso em clima de inquietação, muito pelo contrário."

Como exemplo, Kompany citou a reação da comissão e de muitos companheiros no segundo episódio contra o Heidenheim. "O banco estava totalmente calmo. Michael Olise, o melhor amigo do Jamal, estava ocupado no banco com instruções táticas", disse Kompany. De fato, porém, vários jogadores, como Jonathan Tah, correram imediatamente até Musiala e formaram um círculo de proteção ao redor dele durante o atendimento em campo.

Segundo Kompany, Musiala atualmente treina apenas "individualmente" e, por isso, também não estará no elenco para a Supercopa contra o Borussia Dortmund no sábado. Isso não se deve a preocupações gerais, mas à nova mudança na medicação. "Queremos que ele faça essa adaptação no tratamento sem pressão", disse Kompany.

Vincent Kompany elogia a evolução esportiva de Jamal Musiala

Também foi importante para o treinador, em sua declaração, elogiar as atuações esportivas de Musiala nos dois amistosos até suas duas substituições. "Ainda falta uma coisa na análise. Também há cinco minutos contra o Heidenheim e dez minutos contra o Leipzig em que ele jogou futebol", disse Kompany.

"Olhem os minutos que ele jogou. Ali, ele fez coisas que não estavam no mesmo nível dos nossos melhores jogadores, mas um nível acima. Não víamos o Jamal assim desde a lesão contra o Paris." Contra o Leipzig, ele inclusive marcou o gol que fechou o placar em 3 a 1.

Provavelmente, Musiala estará novamente no elenco na estreia da Bundesliga contra o VfB Stuttgart, na próxima sexta-feira. "Estou ansioso pelo contra-ataque que vai vir do Jamal em algum momento", disse Kompany. "Tenho a sensação de que ele voltou a ter todos os meios para responder às perguntas em campo. Sei, numa perspectiva mais ampla, que ele fez um progresso enorme neste verão."