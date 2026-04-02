"Perguntem ao jogador"... Enrique deixa o segredo do astro da seleção do Senegal em aberto

Após seu desempenho notável com a seleção do Senegal durante a última pausa internacional, o jovem ponta Ibrahim M'Baye voltou ao banco de reservas do Paris Saint-Germain, o que levantou questões sobre sua variação de desempenho entre o clube e a seleção.

Durante uma coletiva de imprensa realizada na quinta-feira, o técnico espanhol Luis Enrique foi questionado sobre a situação de M'Baye, especificamente se ele se destaca de maneira diferente com a seleção do Senegal em comparação com o Paris Saint-Germain.

Enrique respondeu com calma: “Ibrahim M'Baye joga de forma diferente com a seleção do Senegal? Não sei, vocês devem perguntar ao próprio jogador e não a mim, mas acredito que demos muita confiança a Ibrahim e vamos manter essa confiança”.

E acrescentou: “Há momentos em que o jogador se sente mais à vontade com a seleção nacional e outros com o clube. Isso não muda nossa opinião sobre ele de forma alguma; espero que ele mostre sua qualidade também no Paris Saint-Germain.”

A declaração do técnico vem após uma excelente atuação de M'Baye com os “Leões da Teranga” durante a pausa internacional. No amistoso contra o Peru (que terminou com vitória do Senegal por 2 a 0 no Estádio da França), o jovem ponta deu um passe decisivo para o gol de abertura de Nicolas Jackson.

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Poucos dias depois, M'Baye marcou seu terceiro gol em 10 partidas internacionais, durante a vitória sobre a Gâmbia (3 a 1) no Estádio Abdoulaye Wade, confirmando seu papel como trunfo da seleção senegalesa, especialmente quando entra como reserva.

No entanto, o jogador passa por um momento difícil no Paris Saint-Germain, já que não tem tido minutos de jogo suficientes desde seu retorno da Copa Africana das Nações. Nas últimas 11 partidas do time parisiense, M'Baye permaneceu no banco de reservas na maioria delas.

Vale lembrar que Ibrahim M'Baye, considerado um dos maiores talentos da base do Paris Saint-Germain, tem contrato com o clube até o verão de 2028, em meio a grandes esperanças de que se consolide como peça fundamental na equipe de Luis Enrique durante a atual temporada.