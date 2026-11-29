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Thomas Frank pediu tempo para corrigir os problemas defensivos do Crystal Palace após a derrota em casa por 3 a 2 para o Hull City, no domingo, deixar o time na lanterna da Premier League. À frente do Palace há apenas dois jogos de liga, o treinador afirmou que a equipe vai melhorar, mas admitiu que o elenco precisa de reforços em janeiro após a dolorosa sexta derrota consecutiva.

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Frank pede paciência

Frank pediu paciência após o Crystal Palace sofrer a sexta derrota consecutiva na Premier League, desta vez por 3 a 2 para o Hull City, em Selhurst Park. O Palace perdia por 3 a 0 antes dos gols de Jorgen Strand Larsen e Adam Wharton no fim da partida. O time já sofreu 30 gols nos primeiros 12 jogos de liga, mais do que qualquer outro.

Questionado sobre por quanto tempo poderia continuar dizendo que sua equipe precisa melhorar defensivamente, Frank afirmou após o jogo, segundo a Sky Sports: “Acho que posso dizer isso por mais algum tempo. Estou aqui há dois jogos de Premier League.”

‘Pergunte-me isso daqui a 10 jogos’

Ele continuou: “Se você analisar cada jogada de bola parada de antes e de agora, verá uma melhora nos detalhes. Sei que, no futebol, as coisas são preto no branco e que o que conta é o gol e o placar, além da parte defensiva. Mas pergunte-me isso daqui a 10 jogos e então terá melhorado.”

Em entrevista à Sky Sports, Frank também destacou como o Hull foi implacável nas duas áreas e acrescentou: “A questão é muito simples: só precisamos defender melhor, porque marcamos gols.”

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Reforços necessários em janeiro

Frank foi questionado se o Palace estava pagando o preço por não ter substituído Marc Guehi e Maxence Lacroix e admitiu que o elenco precisa de reforços. “Isso é algo que preciso analisar melhor. Estou aqui há duas semanas. Antes que eu possa, como posso dizer, dar uma boa resposta sobre isso, preciso analisar mais. O que posso dizer é que estamos disputando quatro torneios, e isso exige muito. Pensando nisso, precisamos de alguns reforços, sim”, afirmou.

Segundo relatos, o clube está pronto para apoiar Frank com três contratações em janeiro .

Alerta de rebaixamento

O Palace segue na lanterna, com sete pontos. Segundo a Sky Sports, cinco dos seis times anteriores a sofrer 30 gols nos primeiros 12 jogos foram rebaixados. O atacante Strand Larsen classificou a atuação como “constrangedora” e disse à emissora: “Acho que era obrigatório vencer hoje e estar perdendo por 3 a 0 é constrangedor.” Frank precisará de uma reação rápida para evitar que sua equipe se afunde ainda mais na crise.