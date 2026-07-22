Continuam os desenvolvimentos inesperados relacionados com o futuro do capitão da seleção do Egito, Mohamed Salah, um dos principais alvos do turco Besiktas no mercado de transferências de verão.

Ficou claro que a estrela egípcia, que mantém contactos estreitos com a direção do clube preto e branco, colocou as suas primeiras perguntas sobre o clube durante a entrevista que realizou com o diretor técnico da equipa, Vincenzo Italiano.

De acordo com o site do canal cnnturk, Salah informou-se detalhadamente, durante a sua conversa com o treinador italiano, sobre os planos para a nova temporada.

Indicou que o experiente extremo pediu informações abrangentes sobre a formação do plantel, as transferências previstas para o próximo período e os objetivos desportivos da equipa a nível nacional e continental.

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Colocou também, em particular, perguntas como: "Quem estará na equipa, com quem vou jogar?".

Confirmou que a estrela egípcia quis saber os nomes com quem irá jogar no ataque, a filosofia de jogo adotada pela equipa e os objetivos do Besiktas no que diz respeito às competições europeias.

Mostrou que Salah dá grande importância ao nível dos jogadores atuais, bem como à qualidade das novas transferências planeadas e à ambição do clube em vencer títulos.

Por seu lado, a direção do Besiktas procura acelerar o processo de convencer o avançado de 34 anos, prometendo-lhe um plantel forte e competitivo.

O site destacou que as negociações entre as duas partes decorrem de forma positiva, que a direção continua os seus esforços para reforçar o plantel e que Salah acompanha os desenvolvimentos de perto.

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