Kenneth Perez tem sentimentos mistos em relação a Calvin Stengs. O analista da ESPN costuma apreciar as qualidades do meia de 27 anos do AZ, mas ao mesmo tempo se irrita com os momentos de displicência em seu jogo.

“Eu tenho com o Stengs uma espécie de relação de amor e ódio, porque realmente acho que ele é um belo jogador”, diz Perez no Dit was het Weekend. “Ele consegue fazer coisas que te fazem pensar: de onde isso veio? Mas também faz coisas que te fazem pensar: como assim?”

Perez cita a grande chance de Stengs contra o Willem II. O atacante teve uma excelente oportunidade para ajudar o AZ a encaminhar ainda mais a vitória com a vantagem de 1 a 0, mas finalizou alto por cima de perto do gol. O AZ deixou escapar a vantagem mínima nos minutos finais e, assim, desperdiçou dois pontos caros contra o Willem II.

“Ele trata essa chance com tanta displicência. Isso é tão fraco”, avalia Perez. “Se ele faz esse gol, fica 2 a 0 e o Willem II precisa sair um pouco mais. Aí você provavelmente também ganha mais espaço e pode disparar.”

Segundo Perez, ao mesmo tempo Stengs faz muitas coisas que têm grande valor para o AZ. “Ele faz muitas coisas bem, viu. Ele levanta a cabeça, enxerga os companheiros, mas esse tipo de chance você simplesmente tem que converter. Aí o jogo acaba.”

Perez considera que um jogador com as qualidades de Stengs, na verdade, deveria atuar em um nível mais alto. “As lesões dele, claro, o fizeram regredir, mas um jogador com as qualidades dele não deveria estar jogando no AZ aos 26 ou 27 anos. Um jogador da classe dele, na verdade, não deveria estar jogando no AZ agora.”

Marciano Vink, por sua vez, vê surgir uma questão interessante no meio-campo do AZ. Com o retorno de Jordy Clasie e, mais tarde, também de Kees Smit, que ainda está lesionado, o técnico Lee-Roy Echteld pode ter de fazer escolhas difíceis, porque Dave Kwakman também, na visão de Vink, mereceu sua vaga.

“Você não vai colocar o Clasie como camisa 10, e o Koopmeiners não é um 10, então quem vai ser?”, questiona Vink. “Você pode colocar o Stengs ali, mas aí tem que deixar um desses três no banco. No fim, talvez o Kwakman acabe sendo o prejudicado quando Kees Smit voltar, e eu acharia isso uma eterna pena. Esse garoto mostrou nos primeiros três, quatro jogos que realmente pertence a este time.”