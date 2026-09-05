A ausência de Anis Hadj Moussa em NEC x Feyenoord está dando o que falar. O argelino quer se transferir para o Ittihad Club, que tem interesse concreto, e chegou atrasado no sábado para a saída do ônibus do Feyenoord. Segundo seus stories no Instagram, ele está atualmente hospedado no Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent. O analista da ESPN Kenneth Perez quase não condena a atitude e diz até ter compreensão por Hadj Moussa, embora considere que toda a situação não seja exatamente bonita.

"Tenho muita compreensão pelo jogador", diz Perez. "Talvez isso soe estranho, porque, se ficar provado que foi recusa em trabalhar, claro que nunca é certo. Você assinou um contrato em plena consciência, todas essas coisas."

"Só que os valores que você pode ganhar em outro lugar são tão mais altos, que eu entendo que um jogador force o clube com o qual tem contrato a aceitar algo. Isso não é correto, nem um pouco", afirma Perez ainda assim. Na Arábia Saudita, há um contrato de cinco anos pronto para Hadj Moussa, que nesse período pode embolsar mais de cinquenta milhões de euros.

"Também me parece difícil para um diretor técnico lidar com isso." O diretor técnico Dévy Rigaux rejeitou recentemente uma oferta de 37,5 milhões de euros do Ittihad Club, mas o clube saudita, segundo o De Telegraaf , voltou à carga com "alguns milhões" a mais.

O Feyenoord vive agora um dilema. Ou concretiza uma transferência recorde, ou deixa sair um jogador decisivo sem possibilidade de buscar um substituto. "Esse também é o lado desagradável dos diferentes mercados, que fecham em dias diferentes", prossegue Perez.

"Não sei se isso realmente só começou a pesar anteontem, porque, se já tinha começado duas semanas atrás, o Feyenoord poderia ter se antecipado. Aí você corre o risco de ele ficar, mas me parece que esse é sempre um dilema para um diretor técnico."

"Acho que o dinheiro que está sendo oferecido por um Hadj Moussa... Quando ele veio do Vitesse, nós nos perguntávamos: ele é mais do que um driblador? Isso ficou provado, Arne Slot enxergou bem isso", conclui Perez, que não saberia dizer por qual valor aceitaria. "Mas esses são valores altos."







