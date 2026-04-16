Perez tem “1000%” de certeza de qual clube será eliminado nas semifinais da Liga dos Campeões

Kenneth Perez ficou encantado com o Bayern de Munique, que derrotou o Real Madrid (4 a 3) em uma partida emocionante e se classificou para as semifinais da Liga dos Campeões. Por outro lado, o analista do Voetbalpraat ficou horrorizado com a atuação do Arsenal contra o Sporting de Lisboa.
“Eles cumprem quando é preciso”, o colega analista Bram van Polen também está impressionado com o jogo do Bayern no cenário europeu. “Achei fantástico, curti muito.”
Perez concorda: “É preciso ser rápido em tudo se quiser competir neste nível. É preciso tomar decisões em frações de segundo. É por isso que considero uma performance tão brilhante, na verdade, de todos esses jogadores”, afirma o analista dinamarquês, que não tem uma palavra boa para o Arsenal, que também chegou às semifinais.
“O Arsenal vai se dar 100% contra os matadores do Atlético de Madrid. Eles vão destruir o Arsenal completamente”, prevê Perez, que acredita que a semifinal da Liga dos Campeões será a última parada da equipe de Mikel Arteta.
“A gente assiste futebol pelos jogadores especiais. Agora vou ter que ficar sem o Yamal e assistir aquele Llorente com sua rabo de cavalo loiro. Ninguém tem vontade de ver isso, né? Isso é horrível, não é?”, conclui o ex-meio-campista, bastante decepcionado.
O Paris Saint-Germain foi forte demais para o Liverpool de Arne Slot nas quartas de final da competição bilionária. Nas semifinais, uma dupla de confrontos contra o Bayern aguarda o vencedor da temporada passada.