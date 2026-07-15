O Real Madrid não corria apenas o risco de ter uma Copa do Mundo sem nenhum representante na seleção espanhola, mas também estava à beira de um fato histórico sem precedentes: a possibilidade de “La Roja” conquistar o título da Copa do Mundo sem nenhum jogador do clube real em suas fileiras.

Esse cenário permaneceu em aberto desde o anúncio da convocação da seleção espanhola, que, pela primeira vez, não contou com nenhum jogador do Real Madrid, até que o presidente do clube, Florentino Pérez, agiu no mercado de transferências e fechou a contratação do lateral-esquerdo Marc Cucurella, vindo do Chelsea, para que ele se tornasse jogador do time branco durante a competição.

Com essa medida, o Real Madrid garantiu a presença de um representante na seleção espanhola antes da final, depois de ter corrido o risco de ver os jogadores da Espanha erguerem a Copa do Mundo sem nenhum jogador vestindo a camisa do clube real — um precedente que teria sido uma grande vergonha histórica para um dos maiores clubes do mundo e um dos mais influentes na história da seleção espanhola.

A negociação ocorreu no momento perfeito, depois que a seleção espanhola continuou apresentando um desempenho sólido e conseguiu chegar à final da Copa do Mundo de 2026 após vencer a França por 2 a 0 na semifinal.

Cocoria, que se tornou jogador do Real Madrid durante o torneio, está a apenas um jogo de levantar a Copa do Mundo vestindo a camisa da seleção espanhola, transformando a contratação de Pérez de um mero reforço técnico em uma medida que salvou o clube de registrar um episódio histórico que ficaria gravado na memória de sua torcida.

E a pergunta agora é: será que a história se completará na final, e Cocoria se tornará campeão mundial como jogador do Real Madrid?

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