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A audiência de conciliação entre Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, e o Barcelona terminou sem nenhum acordo depois de durar não mais que dez minutos. Com isso, a crise entre as partes caminha para uma nova escalada judicial por causa das declarações relacionadas ao caso Negreira.

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Segundo o jornal "Mundo Deportivo", os representantes das duas partes foram convocados a um tribunal de Madri na manhã desta quarta-feira, mas a audiência terminou sem acordo, já que cada lado manteve sua posição. O desfecho abre caminho para que o Barcelona tome medidas legais contra o presidente do clube merengue.

A ausência mais notável na audiência foi a de Florentino Pérez, que não compareceu apesar de ter sido convocado. Na véspera, ele estava no camarote presidencial do Santiago Bernabéu para celebrar a goleada do Real Madrid por 5 a 1 sobre o Eindhoven, nesta terça-feira, pela Champions League.

Os advogados de Real Madrid e Barcelona estiveram no tribunal, mas nenhuma das partes se pronunciou após o fim da audiência. A sessão não deu à crise nenhuma chance de distensão e, pelo contrário, deixou a porta aberta para um confronto jurídico ainda mais acirrado.

Praticamente ao mesmo tempo, Joan Laporta, presidente do Barcelona, falava de Baku, capital do Azerbaijão, e advertia que o fracasso da conciliação levaria o clube catalão a apresentar uma queixa-crime contra Pérez por difamação ao Barcelona no contexto do caso Negreira.

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Laporta afirmou que o clube está agindo para defender seus interesses e considerou que as declarações do presidente do Real Madrid ultrapassaram os limites da rivalidade esportiva, já que, segundo ele, continham uma distorção da verdade e uma tentativa de reescrever a história.

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O presidente do Barcelona acrescentou: "O que estamos fazendo é defender os interesses do clube. Quando a verdade é distorcida ou a história é reescrita, sobretudo pelo mais alto dirigente de um clube rival, é natural que recorramos à Justiça para pedir uma retratação".

Laporta não se limitou à ameaça de ação judicial. Ele também acusou o Real Madrid de usar o caso Negreira para encobrir um período em que ficou longe dos títulos, numa referência aos dois anos em que o clube merengue não conquistou troféus, segundo suas declarações.

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A origem do atual confronto está nas declarações de Florentino Pérez durante a Assembleia Geral do Real Madrid na semana passada, quando ele intensificou os ataques ao Barcelona por causa do caso Negreira e cobrou a responsabilização dos envolvidos nos fatos sob investigação.

Pérez classificou o Real Madrid como "a primeira vítima" do caso e falou ainda em corrupção e em benefício do Barcelona com decisões de arbitragem. O clube catalão considerou essas declarações ofensivas à sua reputação e passíveis de intervenção da Justiça.

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Após o fracasso da audiência de conciliação, a disputa entre Pérez e o Barcelona tende a ir parar nos tribunais, num momento em que a tensão entre os rivais só aumenta. A briga já ultrapassou os limites da competição dentro de campo e chegou às acusações mútuas e às ameaças de medidas legais.