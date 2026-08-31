Kenneth Perez freia a euforia em torno de Ro-Zangelo Daal. O atacante do AZ marcou duas vezes no domingo contra o Go Ahead Eagles (5 a 2) e foi um dos destaques, mas isso não é motivo para o analista sair distribuindo superlativos.

“A trajetória dele está acelerando”, conclui o apresentador Wouter Bouwman, do Dit was het Weekend, da ESPN, após ver as imagens de Daal. Mas esse comentário não desce de jeito nenhum para Perez.

“Calma aí, cara. Eu realmente fico maluco com todo esse papo de multitalento, talento fantástico. É um jogador jovem e bom. Vamos esperar para ver no que tudo isso vai dar”, diz Perez, recusando-se a descrever Daal desde já como um grande talento. “Todos esses superlativos sobre jogadores comuns... Calma, por favor.”

Bouwman observa que Daal está no radar da seleção de Curaçao. “Ele também pode esperar um pouco pela seleção holandesa.” A resposta de Perez diz muito: “Bem...”

Arie Haan, por outro lado, como avaliador do De Telegraaf, está justamente entusiasmado com as atuações de Daal. O ex-jogador de Ajax e Holanda, por isso, inclui o atacante do AZ no seu Time da Semana.

“Eles tentavam o tempo todo fechar o lado de fora. Então ele simplesmente cortava para dentro. Ele jogou de forma fantástica. Para Xavi, é ótimo que esteja surgindo de novo um ponta que se desenvolve de maneira tão espetacular”, afirma Haan, deixando de graça o conselho ao técnico da seleção holandesa.

Segundo o Algemeen Dagblad, Daal está em uma chamada “lista de observação” de Xavi. Os colegas de ataque Lucas Vennegoor of Hesselink e Shaqueel van Persie também estariam na lista do treinador espanhol.