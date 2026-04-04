Perez fica furioso com o PSV pouco antes do pontapé inicial: “Falando sério... Isso não é normal, né!?”

Kenneth Perez demonstra abertamente sua irritação com o clima no Estádio Philips, pouco antes do pontapé inicial do possível confronto decisivo pelo título entre o PSV e o FC Utrecht. O analista não acredita no que está ouvindo quando música house em volume altíssimo ressoa pelos alto-falantes e se manifesta veementemente a respeito. “Isso não é normal, essa música. Sim, mas falando sério”, afirmou o analista da ESPN.

O PSV fez uma grande festa em torno do possível jogo decisivo pelo título na VriendenLoterij Eredivisie. A partir das 15h, as portas do Estádio Philips se abriram para um grande show de abertura, com música ao vivo de Eindhoven’s Finest, Kruzo, DJ Bolluuh e LARS. Além disso, foram distribuídas bandeiras aos torcedores para dar um apoio extra ao time antes do pontapé inicial.

O show não caiu nada bem para Pérez. Segundo o dinamarquês, o PSV está exagerando completamente na preparação para a partida. “Se comportem normalmente. Isso não é uma festa em casa, é um jogo de futebol.”

A frustração de Pérez é reforçada pelo fato de que a entrevista com o técnico Peter Bosz é quase impossível de acompanhar. Devido à música alta, o repórter Milan van Dongen mal consegue transmitir suas perguntas. “Peter Bosz simplesmente não me entende”, diz ele, visivelmente irritado, do campo.

Pérez também entra na discussão e sugere que a situação está totalmente fora de controle. “Talvez seja por causa da nossa idade, mas, falando sério… por favor, comportem-se normalmente, pessoal.” O apresentador Van Dongen compara a situação com uma visita recente ao Telstar, onde, segundo ele, havia um clima adequado. “Lá a música era maravilhosamente tranquila, foi realmente ótimo.”

Enquanto isso, Bosz tenta se concentrar na partida, na qual o PSV pode garantir o título. O técnico opta, entre outras escolhas, por Guus Til como atacante, em vez de Ricardo Pepi. Com isso, ele mantém a equipe com a qual o PSV já obteve sucesso nesta temporada.

Na entrevista pré-jogo, Bosz explica o motivo dessa escolha. “Analisamos em que momentos desta temporada jogamos nosso melhor futebol e fomos mais bem-sucedidos.” Segundo o técnico, certos jogadores simplesmente se entendem melhor. “Esses dois se entendem muito bem, embora eu não soubesse disso de antemão.”

Bosz reconhece que também há questões delicadas dentro de seu elenco, como a situação em torno de Pepi. O americano viu uma transferência fracassar e agora começa no banco. “Converso com ele e explico a situação, não posso fazer mais do que isso”, disse Bosz, que ressalta que este é um período difícil para o atacante.

Por fim, Bosz mantém a cabeça fria diante da recente queda de rendimento do PSV, que, pela primeira vez sob seu comando, perdeu duas partidas consecutivas do campeonato. “Um campeonato tem 34 partidas. Você joga algumas a menos, isso faz parte.”