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A batalha do caso “Negreira” deixou de ser apenas um embate midiático nos programas esportivos ou uma troca de comunicados oficiais. Agora, o caso mais grave da história do futebol espanhol mudou completamente de cenário: a sala do tribunal.

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Na manhã desta quarta-feira, o Barcelona e o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, ficarão frente a frente diante da Justiça, em uma audiência de conciliação que pode marcar o início de uma longa batalha judicial ou o seu fim, com um pedido de desculpas e uma retratação.

A audiência de conciliação está marcada para as 9h40, na sala de audiências nº 1 e 2, em Madri, como etapa preliminar para uma ação por difamação contra o presidente do Real Madrid, com base no artigo 205 do Código Penal espanhol, depois que o Barcelona apresentou um pedido preliminar para entrar com o processo.

Fontes judiciais confirmaram à agência de notícias espanhola EFE, em informação reproduzida pelo jornal “Marca”, que a audiência ocorre após o pedido feito pelo clube catalão em meados de junho passado, em razão de declarações dadas por Pérez em dois comunicados públicos distintos, em 12 de maio, nos quais acusou o Barcelona de “corrupção”, de “enriquecer os árbitros” e de “se beneficiar permanentemente” de suas decisões, em referência direta ao caso Negreira.

O processo de conciliação é uma etapa preliminar obrigatória antes de uma ação por difamação, com base nas declarações dadas pelo presidente do Real Madrid na entrevista coletiva de 12 de maio e em uma entrevista à imprensa no dia seguinte.

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Além disso, o Barcelona declarou na ocasião que, caso o pedido não fosse “atendido” de forma adequada, o clube moveria “a ação penal cabível” contra o presidente do Real Madrid.

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Em sua ação, o Barcelona exige que Florentino Pérez reconheça a falta de veracidade de suas declarações, quando descreveu um grupo de árbitros como receptores de pagamentos do clube catalão com o objetivo de manipular o campeonato, ou, alternativamente, que identifique os árbitros que teriam recebido esses pagamentos, chamados pelo presidente do Real Madrid de “os filhos de Negreira”.

O Barcelona também exige que o presidente do Real Madrid, caso revele os nomes dos árbitros envolvidos, aponte a partida e o lance específico em que, na sua opinião, teria ocorrido a suposta corrupção. Trata-se de um claro desafio jurídico, que deixa Pérez diante de apenas duas opções: recuar ou provar.

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O Barcelona busca obter uma retratação de Florentino Pérez, que, na visão do clube, fez declarações falsas que causam grave dano à imagem e à reputação da instituição, sobretudo por partirem do presidente do maior rival na Espanha, e não de um jornalista ou de um torcedor comum.

Caso Pérez não apresente uma retratação satisfatória, o clube moverá uma ação penal contra ele. Vale lembrar que o presidente do Real Madrid não é obrigado a comparecer à audiência de conciliação de quarta-feira e tem o direito de ser representado por um advogado.

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O caso “Negreira” investiga pagamentos feitos pelo Barcelona, ao longo de muitos anos, a José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros, por meio de empresas ligadas a ele.

O Ministério Público suspeita que esses pagamentos, que ultrapassaram sete milhões de euros entre 2001 e 2018, possam ter tido o objetivo de influenciar a arbitragem, enquanto o clube catalão sustenta que eles correspondiam a relatórios e assessoria técnica sobre os árbitros, e não à compra de qualquer decisão.

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Agora, a bola está com a Justiça. Pérez vai recuar? Ou vai manter as acusações e enfrentar uma ação penal? A audiência de quarta-feira será o começo do fim do caso Negreira? Ou um novo capítulo na guerra do Clássico, que já não é disputada apenas em campo, mas também nos tribunais?