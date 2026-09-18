Pérez, de Ceuta: minha visita não é uma resposta à crise das camisas dos jogadores do Real Madrid

Numa tentativa de neutralizar a polêmica provocada pelo famoso episódio das camisetas antes do confronto contra o Elche, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, visitou a cidade de Ceuta com uma mensagem direta de solidariedade, afirmando que a visita não tem nenhuma relação com o que foi levantado recentemente pela mídia.

Pérez compareceu a um evento oficial na sede da prefeitura de Ceuta na sexta-feira, numa visita anunciada para expressar solidariedade à cidade espanhola localizada no norte da África, com uma recepção oficial do presidente da região, Juan Jesús Vivas. Ele foi acompanhado na visita pelo presidente de honra do clube merengue, José Martínez Pirri, que é natural de Ceuta.

A visita ocorreu dias após a polêmica que acompanhou a partida do Real Madrid contra o Elche pelo Campeonato Espanhol na última terça-feira, quando três jogadores — Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Ibrahima Konaté — decidiram esconder a frase "Todos somos cavalinhas", que aparecia nas camisetas de aquecimento vestidas pelo restante de seus companheiros.

O apelido "cavalinha" é conhecido como o nome popular dado aos habitantes da cidade de Ceuta, e as camisetas haviam sido desenhadas como um gesto de solidariedade a eles.

Em resposta a esse episódio, Mbappé esclareceu em declarações na quarta-feira que "não quer priorizar o sofrimento de um grupo em detrimento de outro".

Por sua vez, o Real Madrid afirmou à agência "Reuters" o seu respeito pela liberdade de seus jogadores em tomarem suas próprias decisões, lembrando ao mesmo tempo que o clube já havia demonstrado seu apoio a Ceuta uma semana antes, ao erguer um enorme "tifo" durante sua partida na Liga dos Campeões da Europa contra a Inter de Milão.

Durante seu discurso na prefeitura, Pérez fez questão de evitar qualquer interpretação, dizendo: "Quero afirmar, para que não haja qualquer dúvida, que o evento de hoje foi preparado há várias semanas com o presidente de Ceuta, e não por causa de qualquer notícia recente".

E acrescentou: "Aproveito esta oportunidade para expressar todo o nosso apoio, todo o nosso carinho e nossa solidariedade nestes tempos tão difíceis a todos os moradores de Ceuta. Esperamos que a situação volte à normalidade o mais rápido possível".

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Essas movimentações de solidariedade surgem em meio à situação vivida pela cidade em julho passado, quando foram registradas mais de 70 mil tentativas de travessia irregular do Marrocos para Ceuta, o que provocou amplos distúrbios, eventos que levaram diversas instituições espanholas, entre elas clubes esportivos, a lançarem iniciativas de solidariedade semelhantes.