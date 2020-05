"Perdoo a todos, menos a quem fez minha mãe chorar", diz ex-presidente do Barcelona

Sandro Rosell, ex-presidente do Barcelona supostamente envolvido em esquema de corrupção, lança livro e conta sobre sua experiência na prisão

Cerca de três anos depois de ter sido preso de forma preventiva na , acusado de fraude fiscal, Sandro Rosell, ex-presidente do , lançou seu livro com o título “Um forte abraço, 645 dias e noites", onde conta as experiências de sua prisão.

Sandro declarou anteriormente que teve “dois anos roubados” de sua vida, mas para ele, essa não foi a pior parte. O mais difícil foi ver o sofrimento de sua mãe.

“Não perdoo aqueles que fizeram minha mãe chorar, mas o resto, perdoo a todos".

Rosell foi preso devido a uma suspeita de irregulares na venda de direitos de TV de jogos da seleção brasileira na época em que Ricardo Teixeira, seu amigo, era presidente da CBF. Mas segundo o dirigente, na Espanha, as pessoas continuam acreditando em sua inocência.

"Na Espanha, existe uma presunção de inocência, mesmo que nunca seja provada. A resposta das pessoas na rua foi melhor do que quando eu era presidente”, contou.

“É normal duvidar, porque é difícil pensar que um Estado tenha criado provas falsas, que o Tribunal Nacional tenha se preocupou com algo que aconteceu no ".

Rosell ainda lembrou sobre o episódio que contribuiu para o título de seu livro, quando uma senhora quis abraçá-lo na rua, mostrando compaixão por sua situação.

“Caminhando pela Diagonal, fui parado por uma senhora que perguntou se podia me abraçar e me dar um beijo. Esses são os abraços que estão incluídos no título do livro. Dá arrepios”.

Por fim, o dirigente também elogiou o mandato de Josep María Bartomeu, atual presidente do clube catalão.

“Os mandatos devem ser avaliados em sua totalidade. Ele é um amigo meu e eu tenho muita empatia. No geral, é um mandato muito bom”, destacou.

Você precisa olhar os dados e não enganar. Você vê os títulos altos, 2,5 por temporada. Se você olha para o econômico, todos os anos eles têm benefícios", disse Sandro”, completou.