"Perdoem-nos": técnico do Iêmen critica duramente seus jogadores após o vexame diante dos Emirados Árabes Unidos

Em tom irritado e com um pedido de desculpas ao qual o público iemenita não estava acostumado, o argelino Noureddine Ould Ali quebrou o silêncio para atacar seus jogadores. Após menos de 90 minutos de uma primeira partida catastrófica, o treinador não buscou desculpas frágeis, mas fez uma acusação direta e dura, na qual descreveu o que aconteceu como "negligência coletiva", em uma noite negra que terminou com uma humilhante goleada por 4 a 0 sofrida diante dos Emirados Árabes Unidos na estreia do Iêmen na Copa do Golfo 27.

O argelino Noureddine Ould Ali, técnico da seleção principal de futebol do Iêmen, desferiu um ataque contundente contra seus jogadores, responsabilizando-os pela pesada derrota diante da seleção dos Emirados Árabes Unidos por 4 a 0, na quinta-feira, pela primeira rodada das disputas do Grupo 2 da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", realizada em Jidá.

Em uma coletiva de imprensa tempestuosa após o fim da partida, o treinador argelino apresentou um pedido de desculpas franco à torcida iemenita, que compareceu para apoiar a seleção, dizendo: "Infelizmente, dizemos à torcida presente: perdoem-nos, pois a negligência foi a marca da partida de hoje".

E acrescentou: "Conversei com os jogadores sobre isso, especialmente no aspecto defensivo, diante de uma equipe que possui jogadores com qualidade e habilidades individuais elevadas. E, se Deus quiser, o futuro será melhor".









Assumo a responsabilidade

Ould Ali não se deteve apenas no aspecto defensivo, mas afirmou que a falha foi generalizada em todos os setores, acrescentando com total franqueza: "A negligência foi coletiva, da defesa ao ataque, e assumo essa responsabilidade, e, se Deus quiser, a reação será positiva".

O treinador argelino tentou amenizar o impacto do choque ao lembrar da pouca experiência de seus atletas, pedindo que se virasse rapidamente a página dessa derrota, ao dizer: "Não devemos voltar a pensar no passado, não temos jogadores experientes, e devemos aprender com a derrota para competir no próximo confronto".

Com esse resultado, os Emirados Árabes Unidos lideram o Grupo 2 com três pontos e enfrentarão, na segunda rodada, a seleção do Bahrein, enquanto a seleção do Iêmen terá uma última oportunidade de corrigir o rumo quando enfrentar sua congênere do Catar. As duas partidas serão disputadas no próximo domingo.







