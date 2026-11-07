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O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, ficou furioso depois que sua equipe sofreu uma derrota prejudicial por 3 a 1 para o Nottingham Forest na tarde de sábado. Em sua análise após a partida, o italiano não poupou críticas e destacou a total falta de imposição física de seu elenco repleto de estrelas.

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Treinador do City aponta falhas físicas

Liam Delap brilhou com dois gols para dar ao Nottingham Forest sua primeira vitória em casa nesta edição da Premier League, derrotando um Manchester City apático. Aproveitando erros defensivos básicos dos visitantes, o Forest abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo com Jair Cunha e Delap. Embora Rayan Cherki tenha dado esperanças de reação ao City após o intervalo com um belo chute de primeira, dando início a um período de domínio dos visitantes, Delap acabou com qualquer possibilidade de virada ao concluir um contra-ataque letal com uma finalização espetacular.

Ao analisar a atuação logo após o apito final, o treinador italiano foi duro ao falar da falta de combatividade de sua equipe nos primeiros 45 minutos. “No primeiro tempo, quando você não iguala a intensidade e perde todas as disputas, fica difícil”, disse Maresca à Sky Sports. “Depois, quando queremos reagir, é tarde demais. Nesse tipo de jogo, é preciso igualar a intensidade e vencer as disputas, caso contrário, tudo fica complicado. No primeiro tempo, não fomos bons o suficiente nas disputas e nas segundas bolas: perdemos todas. Quando tentamos reagir, estávamos perdendo por 2 a 0 e, no futebol, isso é sempre complicado.”

A frustração do treinador ficou evidente ao analisar os lances que resultaram nos gols do Forest, aparentemente marcados pela falta de concentração defensiva e de imposição física. Ele detalhou os problemas táticos: “No primeiro gol, estávamos tentando sair jogando. No segundo, perdemos disputas no meio de campo e, no terceiro, perdemos uma disputa na entrada da área deles. Precisamos igualar a intensidade nesse tipo de jogo.”

Preocupações com lesões e dificuldades táticas

Para agravar a situação do City, Maresca precisou fazer mudanças importantes na defesa durante o intervalo, o que prejudicou ainda mais o ritmo da equipe. Marc Guehi e Josko Gvardiol foram substituídos, deixando a defesa vulnerável aos contra-ataques diretos do Forest.

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Com o resultado, o City, segundo colocado, ficou seis pontos atrás do líder Arsenal, que havia vencido o Hull por 1 a 0 mais cedo no mesmo dia. Já o Forest subiu para a 16ª posição, dois pontos acima da zona de rebaixamento. O resultado também colocou o Manchester United entre os três últimos pela primeira vez em uma altura tão avançada de uma temporada da Premier League.

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Ao explicar as substituições no intervalo, Maresca afirmou: “[Marc] Guehi pediu para sair por causa de uma lesão. Ele teve um problema no primeiro tempo. [Josko] Gvardiol também teve um pequeno problema durante a semana. No primeiro tempo, não fomos bons o suficiente, não correspondemos ao que esse tipo de jogo exige.”

Delap marca contra ex-clube em vitória do Forest

Delap foi o protagonista da tarde, marcando dois gols sensacionais para garantir a vitória do Forest. Revelado nas categorias de base do City, o atacante mostrou exatamente o que faltou à sua antiga equipe, combinando força física e precisão nas finalizações. Seu gol aos 18 minutos colocou o Forest dois gols à frente, a desvantagem de dois gols mais cedo sofrida pelo Manchester City em uma partida da Premier League desde novembro de 2019, contra o Liverpool, quando isso ocorreu aos 13 minutos.

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Apesar do revés, Maresca tentou manter a perspectiva diante de uma sequência em que o City deixou pontos pelo caminho contra Aston Villa (2 a 1), Brighton (1 a 0) e, agora, Forest, destacando a imprevisibilidade do futebol de primeira divisão. “É futebol. Vencemos os sete primeiros jogos seguidos, algo que nunca tinha acontecido, e agora perdemos três seguidos. É futebol. Temos de tentar melhorar a cada jogo”, afirmou.

Um processo de aprendizado exigente para o elenco

A transição sob o comando de Maresca parece enfrentar seu primeiro grande obstáculo, com os jogadores tendo dificuldades para se adaptar às exigências rigorosas de seu sistema diante de adversários que pressionam alto. A situação não ficará mais fácil após a pausa para as seleções: o City voltará a campo contra o Fulham em 21 de novembro e o Napoli pela Champions League em 24 de novembro, ambos em casa, antes de um grande confronto com o líder Arsenal no Emirates Stadium, em 29 de novembro.

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Questionado se o grupo ainda estava em fase de desenvolvimento, Maresca respondeu: “Com certeza. Eu não os conhecia antes, e agora estamos juntos há três ou quatro meses. Acho que eles precisam me conhecer, e eu preciso conhecê-los. É um processo de aprendizado. Sabemos o que fazemos bem, mas precisamos entender o que não estamos fazendo bem e tentar melhorar.”