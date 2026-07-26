O Barcelona continua incapaz de preencher o vazio deixado por Robert Lewandowski na posição de avançado de referência, sendo Julián Álvarez, avançado do Atlético de Madrid, o grande alvo dos blaugrana para o substituir. No entanto, o Atlético recusa-se veementemente a entrar em negociações, segundo o jornal"Mundo Deportivo"catalão.
E apesar de já se ter entrado na última semana de julho, o prazo que o presidente do Barça, Joan Laporta, fixou na semana passada para a validade da proposta de 100 milhões de euros apresentada pelo Barcelona no final de maio, não existe dentro do clube catalão qualquer estado de urgência ou desespero.
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Álvarez continua a merecer grande interesse por parte do Barcelona, mas depois da contratação de Anthony Gordon e Karim Adeyemi, na sequência do fim do empréstimo de Marcus Rashford, o clube não descarta de todo a possibilidade de não contratar um avançado adicional neste verão, a menos que vários jogadores saiam do plantel.
Além de Gordon e Adeyemi, Ferran Torres, que não comunicou ao Barcelona qualquer vontade de sair, e Dani Olmo podem ocupar a posição de avançado de referência, tal como já fizeram no passado, ao passo que Raphinha também tem capacidade para jogar nessa posição.
E começa a consolidar-se dentro do Barcelona a ideia de que não irá contratar um jogador apenas para concretizar um negócio, face às limitadas oportunidades disponíveis no mercado para integrar grandes estrelas a preços razoáveis.
Um negócio difícil
No que diz respeito a Julián Álvarez, de 26 anos, o Barcelona sabe que concretizar o negócio será extremamente difícil, apesar de o avançado argentino ter pressionado o Atlético no dia 22 de junho durante o Mundial, quando revelou que pediu a "transferência" do clube para realizar o seu sonho.
Álvarez não mencionou expressamente o nome do Barcelona, mas referia-se ao clube que apoiava quando era pequeno, durante o período em que jogava no River Plate.
Mas o Atlético, neste momento, só está disposto a aceitar vender Álvarez ao Arsenal, num negócio que inclua o avançado sueco Viktor Gyökeres, ou ao Paris Saint-Germain.
Não ao Barça
Isto surge num momento em que o Atlético se recusa a abrir a porta ao Barcelona, tal como Miguel Ángel Gil Marín quis deixar claro aos adeptos do clube, apenas dois dias antes da final do Mundial.
Em contrapartida, o Barça não tenciona ultrapassar o montante de 100 milhões de euros, que já ofereceu para integrar Julián Álvarez há dois meses. O clube catalão também não pretende propor a inclusão de jogadores no negócio para facilitar a sua concretização, sobretudo porque o Atlético não quer sequer negociar e mantém a posição de não vender a sua estrela.
Assim, Álvarez tornou-se o centro das atenções, à espera do que fará no próximo período para tentar quebrar a forte resistência por parte do seu clube e obrigá-lo a aceitar a sua saída.
Quanto ao Barcelona, prefere esperar e acompanhar os desenvolvimentos sem tensão. Hansi Flick quer acrescentar mais um avançado, mas já dispõe de várias opções ofensivas no seu plantel, segundo o"Mundo Deportivo".