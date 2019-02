“Pequenos fatos” causaram tragédia para o Flamengo, diz Secretário

Secretário Especial do Esporte, o general Marco Aurélio visitou as vítimas e se reuniu com o presidente do Fla e governador do Rio

Secretário Especial de Esporte, o general Marco Aurélio Vieira viajou para o Rio de Janeiro para acompanhar as consequências da tragédia no CT do Flamengo. Representando o governo federal, visitou dois sobreviventes do incêndio que acabou matando 10 pessoas nesta sexta-feira (08) e encontrou-se com o governador Wilson Witsel (PSC) e com o presidente rubro-negro Rodolfo Landim.

Apesar de considerar o acontecido uma “fatalidade”, Marco Aurélio destacou a importância de investigar o caso mais afundo: "O mais importante agora é levantar as causas do acidente. Esse tipo de fatalidade ocorre como consequência de uma sequência de pequenos fatos. A gente conversou tanto com o governador quanto com o presidente do Flamengo sobre como se vai processar essa análise e chegar às causas do problema", disse ao Blog Olhar Olímpico, do UOL.

(Foto: Reprodução)

O general também destacou, na saída do Hospital Vitória, que a tragédia mancha a imagem do esporte brasileiro: “Uma tragédia não só para o futebol, mas para o esporte brasileiro. Nossa imagem fica realmente manchada (...) Ainda não sabemos nada. Seria uma leviandade eu falar sobre causas. Tem que ser feita uma análise detalhada, e isso cabe à perícia”.

"Não existe cobrança. Quando há uma fatalidade, quer-se cobrar. Não tem que cobrar. Tem que analisar os fatos e ver o porquê de tudo isso”.