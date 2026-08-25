Segundo uma reportagem da Sky, o Birmingham City, da segunda divisão inglesa, liberaria Ducksch já por uma taxa de transferência de apenas 500 mil euros. O próprio atacante quer voltar para a Alemanha após apenas um ano na Inglaterra e, de acordo com a Sky, vários clubes da Bundesliga e da 2. Bundesliga o estão observando de perto no momento.

O relatório não detalha de quais clubes se trata concretamente. Recentemente, a imprensa citou, entre outros, Hertha Berlim, Augsburg, Wolfsburg e o ex-clube de Ducksch, o Hannover 96, como interessados. Segundo a Sky, além de clubes da primeira e da segunda divisão da Alemanha, a MLS também surge como atrativo (entre eles Orlando City e Atlanta United), mas o jogador de 32 anos rejeitou até agora todas as investidas vindas dos Estados Unidos.

Ducksch havia trocado o Werder Bremen pelo Birmingham no ano passado, após quatro temporadas às margens do Weser, por uma taxa de transferência de dois milhões de euros. No clube da Championship, Ducksch foi, na maior parte da última temporada, titular, e somou 11 gols e duas assistências em 36 partidas considerando todas as competições. Seu contrato vai até 2028, mas no fim de julho já surgiram especulações sobre uma saída antecipada.

Marvin Ducksch brincou sobre um possível retorno ao Werder Bremen

Na época, o Bild informou que Ducksch havia comunicado ao Birmingham seu desejo de sair, e que o clube recebeu isso de forma aberta. Segundo a publicação, o ex-jogador do Bremen quer encontrar mais uma vez, no outono de sua carreira, um clube no qual possa assumir esportivamente um papel ainda mais importante e de maior responsabilidade.

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Será que ele também pensa em um retorno ao Werder? O próprio Ducksch recentemente alimentou as especulações ao comentar, em meio à volta de seu antigo parceiro ideal Niclas Füllkrug ao SVW, em entrevista ao Bild, com um sorriso no rosto: "Talvez agora só esteja faltando seu antigo companheiro de ataque." No entanto, o Werder já contratou Füllkrug e Cedric Itten, dois novos centroavantes neste verão, e já está bastante bem servido para a posição de camisa 9.

De todo modo, Ducksch viveu em Bremen, entre 2021 e 2025, o melhor momento de sua carreira como profissional até aqui, chegando inclusive a virar jogador da seleção alemã. Depois de meses iniciais muito fortes na temporada 2023/24 da Bundesliga, Ducksch foi convocado pela primeira vez em novembro de 2023 pelo então técnico da seleção, Julian Nagelsmann, e também entrou por poucos minutos nos amistosos decepcionantes contra a Turquia (2 a 3) e a Áustria (0 a 2). No entanto, foram apenas essas duas partidas pela seleção, e desde então Ducksch não voltou a ser chamado para a equipe da DFB.