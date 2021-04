Pepê acerta com o Cuibá e Flamengo fica com 20% de uma futura venda

Meia se despediu do time carioca nesta quinta (22) e vai assinar contrato por três temporadas com o auriverde

O meia Pepê, de 23 anos de idade, se despediu do Flamengo nesta quinta-feira (22), e é esperado no Cuiabá para assinar um contrato de três temporadas. O jogador, tinha vínculo com o Rubro-Negro até junho deste ano. A informação foi trazida pelo UOL e confirmada pela reportagem.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O Flamengo tentou renovar o contrato de Pepê até o fim de 2022, mas sem avanço. O staff do atleta entende que teria pouco espaço no time carioca e o ideal seria buscar novos ares. O clube carioca vai manter 20% dos direitos econômicos de uma futura venda.

No ano passado, Pepê esteve perto de um acerto com o Botafogo, mas acabou renovando com o Flamengo por mais seis meses a pedido do técnico Rogério Ceni. Na última terça-feira (20), já em negociação com o Cuiabá, ele ficou de fora da partida contra o Vélez Sarsfield, pela estreia na Copa Libertadores.