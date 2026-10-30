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O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, acredita que o clube está à frente do previsto após as grandes mudanças feitas no verão, depois de uma década de domínio de Pep Guardiola. Maresca se mostrou satisfeito com a liderança do City na Premier League, apesar das mudanças significativas no elenco.

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Maresca conduz com tranquilidade a transição no Manchester City

O Manchester City lidera a Premier League após oito partidas sob o comando do novo técnico Enzo Maresca. O italiano assumiu o cargo depois de uma década repleta de títulos sob Pep Guardiola e precisou lidar com saídas importantes do elenco, incluindo Bernardo Silva, John Stones e Rodri.

O City segue na disputa em todas as frentes: chegou às quartas de final da Copa da Liga Inglesa e venceu dois de seus três jogos na Champions League.

Maresca acredita que a reformulação do clube avança mais rápido do que se previa inicialmente.

Maresca afirma que o City está competindo antes do previsto

Em entrevista antes da partida de sábado contra o Brighton, Maresca destacou a rapidez da adaptação da equipe. “Acho que estamos indo na direção certa”, afirmou Maresca.

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“Eu disse na última entrevista coletiva que, depois de tantos anos, mudar de técnico e de muitos jogadores exige tempo para voltar a competir, e neste momento estamos competindo.”

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“Mudamos muitos jogadores e o técnico, mas o lado bom do clube é que estamos competindo em todas as competições. Sabemos que leva tempo quando se fazem tantas mudanças, mas, neste momento, seguimos da mesma forma”, acrescentou.

Técnico encara a imprevisibilidade da Premier League

Maresca reconheceu que o equilíbrio entre as equipes da primeira divisão inglesa torna a manutenção da regularidade um desafio constante.

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O técnico citou equipes como Aston Villa, Newcastle e Brighton, terceiro colocado, como prova da elevação do nível da liga.

“A cada temporada, pode haver uma ou duas surpresas entre as equipes que estão lá em cima. Agora, o nível é tão parecido que você pode perder pontos contra qualquer equipe e vencer qualquer equipe”, observou Maresca.

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City busca consolidar a liderança

O Manchester City se prepara para receber o Brighton, que faz boa campanha, no Etihad Stadium, em partida marcada para sábado, às 15h (horário do Reino Unido).

A equipe de Maresca busca conquistar os três pontos antes de voltar as atenções para o compromisso europeu contra o RB Leipzig.

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O City segue sua campanha com o objetivo de manter o embalo em todas as competições.