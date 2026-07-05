“Pep Guardiola vai assumir o cargo de técnico da seleção holandesa em troca de uma ajuda de custo; Nigel de Jong precisa ligar para ele agora!”

Nigel de Jong terá que se empenhar bastante neste verão para encontrar um novo técnico para a seleção holandesa. Após o fracasso na Copa do Mundo, Ronald Koeman decidiu não renovar seu contrato com a KNVB, o que deixou a vaga em aberto.

Um nome que vem sendo muito citado é o de Pep Guardiola. O técnico espanhol deixou o Manchester City para tirar um período sabático, mas nunca escondeu que estaria aberto à possibilidade de assumir o cargo de técnico da seleção holandesa. Ronald de Boer, um velho conhecido de Guardiola, acha que a KNVB precisa tentar.

“No documentário ‘Força Koeman’, ele mesmo disse que a KNVB pode ligar para ele a qualquer momento. É claro que Nigel de Jong (diretor de futebol de alto nível, nota do editor) deve sempre fazer isso”, disse De Boer ao jornal De Telegraaf.

“Talvez Nigel descubra então que ainda é um pouco cedo para o Pep, já que ele, obviamente, acabou de deixar o Manchester City e disse que quer tirar um período sabático. A esposa dele já não tinha ficado contente na época em que ele renovou por mais dois anos com o City. Mas talvez essa seja justamente uma chance de continuar envolvido com o futebol, em um cargo em que não é preciso trabalhar a todo vapor o ano inteiro.”

“Seria uma excelente divulgação para a Holanda, pois Pep é o melhor garoto-propaganda que se pode imaginar. Com todos os times que treinou, ele impõe alta pressão, defende um futebol ofensivo e dominante e não cede a posse de bola ao adversário. Me doeu muito ver que o Marrocos teve 72% de posse de bola contra a Holanda. Isso não vai acontecer com o Guardiola”, afirma De Boer, convencido.

“Pep é um seguidor de Cruijff. Ele quer retribuir ao futebol holandês, pois, como jogador e técnico, tornou-se quem é hoje graças ao treinador e consultor Johan Cruijff. Ele diz isso em todas as entrevistas. Esta é a oportunidade de transformar sua gratidão em ações.”

A questão do salário dele tem que ser jogada no lixo, opina De Boer. “É preciso inverter a perspectiva. Se você ganhou dezenas de milhões em salário durante anos, não precisa mais se preocupar com dinheiro. Pep também sabe que a KNVB não oferece um salário de vinte milhões. E ele já sabia disso quando deixou a porta entreaberta naquele documentário. Ele virá em troca de um reembolso de despesas e vê esse cargo de técnico da seleção como uma honra. Espero sinceramente que Nigel consiga isso.”