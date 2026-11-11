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Como a saída de Mauricio Pochettino para o Manchester United estaria próxima, a federação dos Estados Unidos procura um novo técnico para a seleção. O "candidato dos sonhos": ninguém menos que Pep Guardiola.

Segundo o The Athletic, que cita "fontes familiarizadas com a situação", o nome de Guardiola é discutido intensamente na federação em diferentes etapas do processo de contratação. A expectativa é que ele seja o principal favorito ao cargo caso Pochettino force uma transferência para o Manchester United, apesar de seu contrato ter sido prorrogado até 2030 somente após a Copa do Mundo, no verão.

O futuro de Michael Carrick nos Red Devils está sendo definido em Mônaco. Na quarta-feira, o diretor executivo Omar Berrada e o diretor esportivo Jason Wilcox viajaram ao principado para esclarecer a situação com o proprietário minoritário Sir Jim Ratcliffe.

Se o United dispensar Carrick, como esperado, e contratar Pochettino, terá de pagar à federação dos Estados Unidos a multa rescisória de dez milhões de euros pelo argentino. Pochettino já havia sido considerado para o cargo no ManUnited em 2022, mas, na época, os Red Devils escolheram Erik ten Hag como novo técnico.

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O Manchester United venceu apenas um dos dez primeiros jogos da Premier League. Na 18ª posição, a luta contra o rebaixamento é a realidade atual. Somam-se a isso atuações por vezes desastrosas na Liga dos Campeões, como contra o Como (1 a 4), ou contra o Bournemouth na liga (0 a 3), além da eliminação na Copa da Liga diante do Brighton em meados de setembro. Recentemente, os Red Devils conseguiram por duas vezes reverter de forma espetacular uma desvantagem de 2 a 0.

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Na Liga dos Campeões, conseguiram até uma vitória por 3 a 2 sobre a Roma. Na Premier League, empataram em 4 a 4 com o Aston Villa depois de estarem perdendo por 2 a 0 e 4 a 2. Ainda assim, Carrick, que havia levado o United de volta à Liga dos Campeões na temporada passada com uma segunda metade de campanha excepcional, agora está prestes a deixar o cargo.

Por que Pep Guardiola recusou o cargo de técnico da seleção da Itália?

Guardiola, por sua vez, não renovou o contrato com o Manchester City, rival local do United, e se despediu dos Skyblues após dez anos de muito sucesso. Depois do fracasso da Itália nas eliminatórias para a Copa do Mundo, Guardiola esteve perto de assumir como novo técnico da Squadra Azzurra, segundo Paolo Maldini.

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O ex-diretor técnico da seleção, que já deixou o cargo, confirmou a informação ao Corriere della Serra. "Fomos a Barcelona para encontrá-lo, almoçamos juntos e conversamos durante um dia inteiro. Ele ficou muito interessado. Esteve muito perto de aceitar. Até começou a escrever escalações em folhas de papel", contou Maldini.

Segundo ele, a decisão de Guardiola de recusar o convite da seleção tetracampeã mundial não teve relação com exigências financeiras, como alguns veículos haviam sugerido. "O dinheiro, os 20 milhões de euros de que se falou, nunca foi uma questão. Pep nos disse com toda a clareza: paguem-me um euro a menos do que o último técnico da seleção recebeu e, para mim, está bom", afirmou Maldini.

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Na verdade, o treinador de 55 anos ainda não se sentia pronto para assumir novamente um clube ou uma seleção. Guardiola "disse não por exaustão", explicou Maldini: "Ele vem de dez anos desgastantes na Premier League. Passou por uma cirurgia nas costas. Quer descansar."

Getty Images

Guardiola será o novo técnico da seleção dos Estados Unidos?

Esse período de descanso pode acabar em breve. Se a federação dos Estados Unidos de fato investir com tudo em Guardiola, talvez encontre uma resposta favorável. Afinal, o catalão, que viveu por um ano em Nova York durante seu período sabático antes de assumir o Bayern de Munique, já havia demonstrado interesse nas condições de trabalho como técnico da seleção dos Estados Unidos há dois anos, quando Pochettino assumiu o cargo no país.

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"É fascinante construir um projeto de muitos anos nos Estados Unidos e dar o próximo passo com a seleção. O potencial nos Estados Unidos é enorme, considerando a quantidade de pessoas, a diversidade de esportes e assim por diante", disse ele em uma entrevista coletiva.

Guardiola também falou repetidas vezes sobre seu desejo de um dia estar à beira do campo como técnico em uma Copa do Mundo. Há alguns anos, sua equipe preferida era, evidentemente, a seleção espanhola, que, no entanto, vive atualmente mais uma era de ouro com Luis de la Fuente e é a atual campeã mundial e europeia.