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Pep Guardiola surgiu como um candidato de peso para assumir a seleção masculina dos Estados Unidos caso Mauricio Pochettino deixe o cargo para ir ao Manchester United. O ex-técnico do Manchester City está atualmente livre no mercado e já manifestou profunda admiração pelo potencial esportivo do país a longo prazo.

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Candidato surpreendente para comandar a seleção dos Estados Unidos

O United demitiu oficialmente Carrick, provocando um grande efeito dominó entre os treinadores. Pochettino, técnico da seleção dos Estados Unidos, despontou como o grande favorito para assumir o comando em Old Trafford. A mudança repentina obrigou a US Soccer a buscar possíveis sucessores.

Segundo o The Athletic, Guardiola foi discutido em diferentes níveis da direção da seleção dos Estados Unidos como um dos principais candidatos. O treinador de 55 anos está sem clube desde que sua passagem de dez anos pelo Manchester City chegou ao fim neste verão.

Um ambicioso sonho americano

Contratar Guardiola seria uma conquista extraordinária para o futebol dos Estados Unidos, mas a possibilidade ainda é altamente especulativa. O treinador espanhol nunca comandou uma seleção e está acostumado a trabalhar com estrelas mundiais como Lionel Messi e Erling Haaland. Guardiola, porém, já demonstrou admiração pelo país. Em 2024, ele falou sobre seu interesse pelo futebol nos Estados Unidos.

“Os Estados Unidos são fascinantes quando se trata de construir um projeto de longo prazo e levar a seleção a outro patamar”, afirmou Guardiola. “O potencial dos Estados Unidos existe, considerando a população, os diferentes esportes e tudo isso.”

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Guardiola também tem uma ligação pessoal com os Estados Unidos. Depois de deixar o Barcelona em 2012, passou um ano sabático morando em Nova York.

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Superar a concorrência europeia

Guardiola já recusou propostas para comandar seleções desde que deixou o City. No início deste ano, rejeitou a oportunidade de treinar a seleção da Itália para priorizar um período sabático por motivos pessoais.

O presidente da federação italiana de futebol, Giovanni Malago, confirmou a sondagem ao La Repubblica. Malago explicou: “Pep foi honesto. Ele decidiu fazer uma pausa, também por motivos familiares. Mas, se tivesse feito alguma coisa, teria sido conosco.”

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À espera do efeito dominó de Old Trafford

Qualquer abordagem formal da US Soccer depende inteiramente da conclusão da transferência de Pochettino para o United. Até que o clube da Premier League nomeie oficialmente o sucessor de Carrick, a situação do comando da seleção dos Estados Unidos permanece indefinida.

Se Pochettino sair após esta pausa para jogos de seleções, o calendário internacional poderá favorecer Guardiola. A seleção dos Estados Unidos não disputa seus próximos jogos oficiais até março, o que permitiria ao espanhol manter a pausa planejada por mais alguns meses antes de voltar a trabalhar como treinador.

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Por enquanto, o mundo do futebol acompanhará de perto se o United conseguirá contratar Pochettino. Caso isso aconteça, a US Soccer poderá iniciar uma das buscas por um treinador mais ousadas da história.