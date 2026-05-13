Pep Guardiola faz uma declaração surpreendente sobre Nathan Aké após rumores de transferência

Pep Guardiola falou longamente sobre Nathan Aké na coletiva de imprensa que antecedeu o confronto do Manchester City contra o Crystal Palace pelo campeonato. O jogador, que disputou 58 partidas pela seleção holandesa, parece estar de saída de Manchester após seis temporadas.

Embora Aké tenha sido uma peça muito valorizada por Guardiola nas últimas temporadas, o jogador canhoto atualmente entra em campo apenas esporadicamente. No total, ele disputou apenas 1.535 minutos nesta temporada. Segundo rumores, Aké poderá jogar na Série A após o verão.

No entanto, se depender de Guardiola, Aké não vai a lugar nenhum. “Eu gostaria que ele ficasse conosco”, disse o técnico espanhol na coletiva de imprensa. “Mas não sei o que vai acontecer.”

Em seguida, ele faz um extenso elogio ao jogador da seleção holandesa. “Existem poucos jogadores mais confiáveis do que ele na maneira como joga. Em termos de foco e execução de suas tarefas, Nathan é um dos melhores jogadores que já vi, ele é simplesmente incrível.”

Guardiola também tem uma explicação para o pouco tempo de jogo. “Ele tem dificuldade em jogar a cada três dias”, afirma. “Mas quando joga, ele está lá. E também na última partida contra o Brentford, ele jogou a partida inteira contra Schade e Thiago, que estavam constantemente avançando. Uau, Nathan”, o técnico está impressionado.

Uma saída de Aké seria, portanto, um duro golpe. “Ele é um dos melhores companheiros de equipe que já vi. Foi realmente uma contratação incrível. Ele jogou na final da Liga dos Campeões em Istambul, o que mostra o quanto ele é confiável. Um cara e um jogador de primeira!”, conclui Guardiola.

Aké foi contratado do Bournemouth no verão de 2020 por cerca de 45 milhões de euros. O jogador canhoto vestiu a camisa do Manchester City em um total de 175 partidas, conquistando, entre outros títulos, quatro campeonatos nacionais e uma Liga dos Campeões. Apesar de sua situação atual na Inglaterra, Aké parece ter garantida uma vaga na seleção de Ronald Koeman para a Copa do Mundo.