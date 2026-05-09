Pep Guardiola faz os jornalistas rirem com uma mensagem clara dirigida ao Arsenal

O Manchester City demorou a entrar no jogo, mas acabou vencendo o Brentford por 3 a 0. Com a vitória, a equipe de Pep Guardiola reduziu a diferença para o Arsenal a dois pontos. O líder enfrenta o West Ham United no domingo, e Guardiola, naturalmente, tem uma preferência.

Só após uma hora de jogo é que os Citizens abriram o placar. Até então, o City tinha dificuldade em criar grandes chances. “Foi um adversário muito difícil. Nesta temporada, eles provaram isso em todos os lugares onde jogaram”, disse Guardiola após a partida, na coletiva de imprensa.

O técnico espanhol percebeu que sua equipe estava com dificuldades, mas também notou que o City foi gradualmente ganhando controle do jogo. Guardiola analisou que sua equipe se tornou perigosa principalmente pelas laterais. “Principalmente pela esquerda no primeiro tempo e, no segundo tempo, pelas duas laterais.”

Na lateral esquerda estava Jérémy Doku, que marcou o primeiro gol. “Ele é fantástico em muitos aspectos. É claro que ainda pode melhorar, mas sempre teve essa incrível capacidade de driblar. A conexão com Nico O’Reilly é extraordinária”, avaliou Guardiola.

“Doku agora decide jogos. Eu tinha a sensação de que não só Erling Haaland, mas também os alas e outros atacantes precisavam marcar gols. Jérémy deu esse passo agora”, disse o espanhol, que também indicou estar muito satisfeito com Omar Marmoush.

A diferença para o líder Arsenal ainda é de dois pontos. Na coletiva de imprensa, perguntaram a Guardiola como sua equipe vai pressionar os londrinos. “Vamos ver. Não está nas nossas mãos. Antes do jogo contra o Everton (3 a 3), ainda estava nas nossas mãos, agora não está mais. Temos apenas que fazer o nosso trabalho”, afirmou o técnico de 55 anos.

Quando perguntaram se Guardiola iria assistir ao jogo entre West Ham e Arsenal, ele respondeu com humor. “Para ser bem sincero: sim!” Em seguida, o espanhol se levantou, cruzou os braços acima da cabeça e gritou mais um slogan. “Vamos lá, Irons!” Com isso, ele se referiu ao West Ham United, adversário do Arsenal. A declaração provocou gargalhadas entre os jornalistas presentes.