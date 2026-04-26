Pep Guardiola: “Eu estava com vontade de matar o Tijjani Reijnders depois do jogo”

Circulam imagens notáveis na Inglaterra, nas quais se vê Pep Guardiola correndo em direção a Tijjani Reijnders para abraçá-lo logo após o gol da vitória de Nico Gonzalez na semifinal da FA Cup. O holandês já havia sido substituído naquele momento.

O Southampton parecia estar prestes a vencer a partida na tarde de sábado, quando o clube passou à frente no placar aos 80 minutos de jogo.

No fim das contas, o The Citizens levou a melhor, graças a dois gols de Jérémy Doku e Gonzalez, respectivamente, nos minutos finais.

Reijnders foi titular no Manchester City. Aos 86 minutos, ele foi substituído por Guardiola. Bernardo Silva entrou em seu lugar.

Um minuto após a substituição, Gonzalez acertou um chute de longe. Guardiola, que estava na linha lateral, correu para o banco para abraçar Reijnders.

Após o jogo, Reijnders foi questionado pela Sky Sports sobre as imagens bizarras. “Ele veio direto para mim. O que ele disse? Isso é algo entre nós.”

Guardiola foi bem menos enigmático sobre o encontro com Reijnders após o jogo. Diante das câmeras da BBC, ele repetiu suas palavras. “Eu disse que poderia até matá-lo, de tão bem que ele jogou. Ele não tem jogado muito ultimamente, mas jogou realmente muito bem.

Reijnders chegou no verão passado, vindo do AC Milan, por cinquenta milhões de euros. Ele começou com tudo sua trajetória na Inglaterra, mas, à medida que a temporada avançava, teve que se contentar cada vez mais com um papel de reserva.