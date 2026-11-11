Pep Guardiola deve se tornar o principal alvo dos Estados Unidos para substituir Mauricio Pochettino, enquanto o Manchester United se aproxima

Estados Unidos miram Guardiola
Pochettino está com os jogadores da seleção dos Estados Unidos para os jogos contra o Haiti pela Liga das Nações da Concacaf nesta quinzena, mas a expectativa é que assuma o Manchester United assim que as partidas terminarem. O United avançou na contratação do ex-técnico de Tottenham e Chelsea após chegar a um acordo verbal com ele na quarta-feira.
Isso deixaria os Estados Unidos à procura de um novo técnico e, segundo The Athletic, Guardiola será o principal alvo. O espanhol conquistou a Champions League e seis títulos da Premier League pelo City, depois de ter alcançado grande sucesso com Barcelona e Bayern de Munique.
Guardiola chegou perto de assumir a Itália
Guardiola já demonstrou interesse em trabalhar com seleções e chegou tão perto de assumir a Itália no verão que começou a anotar escalações antes de decidir não aceitar o cargo. O diretor técnico da Federação Italiana de Futebol, Paolo Maldini, renunciou posteriormente ao cargo depois que a tentativa de contratar Andrea Pirlo também fracassou devido aos vínculos comerciais de Pirlo com uma empresa russa de apostas.
Maldini disse ao Corriere della Sera: “Guardiola é o técnico que melhor representa um futebol técnico e ofensivo. Ele havia comentado com alguns amigos que gostaria de treinar uma seleção. Fomos encontrá-lo em Barcelona, almoçamos juntos e conversamos durante um dia inteiro. Ele ficou muito tentado. Chegou muito perto de aceitar. Até começou a anotar escalações em folhas de papel.”
Guardiola se interessa pelo projeto dos Estados Unidos
Segundo relatos, Guardiola já conversou com dirigentes da seleção dos Estados Unidos e se interessa pela ideia de trabalhar no país, onde morou por um breve período em Nova York após deixar o Barcelona em 2012. Há relatos de que ele foi procurado em 2024, antes da contratação de Pochettino, a quem desejou boa sorte quando assumiu o cargo.
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Guardiola disse na época: “Desejo a ele e aos Estados Unidos, onde tenho amigos, muita sorte. Sei que ele é um técnico de altíssimo nível.” Ele também já foi citado dizendo: “Os Estados Unidos são fascinantes para tentar construir um projeto de muitos anos e conseguir levar a seleção a um novo patamar. Os Estados Unidos têm potencial pela quantidade de pessoas, pela prática de esportes e assim por diante.”
O que vem pela frente para Manchester United e Estados Unidos?
O diretor executivo do United, Omar Berrada, e o diretor de futebol, Jason Wilcox, estavam em Mônaco, onde se esperava que o proprietário minoritário Sir Jim Ratcliffe ratificasse a decisão deles de demitir Michael Carrick, com o aval dos copresidentes Joel e Avram Glazer.
A saída de Carrick pode ser confirmada na quinta-feira, mas a contratação de Pochettino pode demorar um pouco mais, já que novas conversas estão previstas para a noite. Assim que ele concluir sua transferência para Old Trafford, os Estados Unidos voltarão as atenções para Guardiola.