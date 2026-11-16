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O ex-técnico do Manchester City Pep Guardiola deve recusar qualquer contato dos Estados Unidos para assumir o comando da seleção após a saída de Mauricio Pochettino. Embora o treinador de 55 anos manifeste há muito tempo o desejo de comandar uma seleção em um grande torneio, ele segue determinado a completar um ano inteiro afastado do futebol.

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Catalão prioriza período sabático prolongado como treinador

Segundo o The Telegraph, Guardiola não pretende encurtar sua pausa para substituir Pochettino, que deixará o cargo para assumir o lugar de Michael Carrick, demitido de Old Trafford. Sem trabalhar desde que encerrou sua passagem repleta de títulos pelo Etihad Stadium ao fim da temporada 2025-26, o espanhol surgiu como principal candidato à vaga. No entanto, pessoas próximas a ele afirmam que não aceitará propostas durante seus 12 meses de afastamento.

Dirigentes dos Estados Unidos preparam contato formal

Apesar da posição de Guardiola, dirigentes da US Soccer ainda devem procurá-lo. O treinador tem passado algum tempo do outro lado do Atlântico recentemente. Embora algumas informações indicassem que ele poderia aceitar uma reunião com representantes da federação, fontes próximas ao técnico insistem que ele quer passar uma temporada inteira longe da área técnica.

O ex-técnico do Barcelona já tem grande afinidade com a vida nos Estados Unidos. Durante boa parte de seu período sabático anterior, entre 2012 e sua contratação pelo Bayern de Munique, ele morou em Nova York. Guardiola já falou com carinho sobre seu fascínio pelo país e sobre o quanto gostou de viver em relativo anonimato em um apartamento perto do Central Park.

Outras propostas de seleções também foram recusadas

Uma recusa aos Estados Unidos repetiria o que aconteceu no início deste ano, quando o treinador de 55 anos conversou com a Federação Italiana de Futebol antes de recusar o cargo na seleção italiana. Com isso, a federação trouxe Roberto Mancini de volta para uma segunda passagem no último verão. A Federação Inglesa de Futebol também sondou Guardiola para suceder Sir Gareth Southgate antes de nomear Thomas Tuchel, em 2024.

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Embora não queira voltar à área técnica agora, o catalão nunca escondeu a ambição de comandar uma seleção no futuro. Treinar o Brasil, pentacampeão mundial, e vestir sua famosa camisa amarela é algo que há muito o atrai. Comandar a Inglaterra também segue como uma possibilidade atraente para o futuro.

Técnico de saída encerra confronto pela Concacaf

Enquanto isso, Pochettino deixará oficialmente o cargo nos Estados Unidos na quarta-feira, após comandar a equipe no jogo de volta das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf contra o Haiti. Sua seleção venceu o primeiro confronto por 6 a 0. O argentino tem viagem marcada para Manchester na quinta-feira para começar a trabalhar no Manchester United. Sua passagem pela Premier League começará no próximo domingo, com uma difícil visita ao Liverpool, grande rival, em Anfield.