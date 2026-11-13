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O ex-técnico do Manchester City Pep Guardiola deve assistir à partida do Bahia contra o Coritiba pelo Brasileirão, em 21 de novembro, ao lado do dirigente do City Football Group Ferran Soriano. A viagem à América do Sul ocorre em meio às especulações que apontam o técnico catalão como possível substituto de Mauricio Pochettino, a caminho do Manchester United, no comando da seleção dos Estados Unidos.

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Técnico catalão planeja visita ao Brasil

Segundo a ESPN Brasil, Guardiola e Soriano viajarão primeiro a São Paulo para um compromisso empresarial em 18 de novembro, antes de visitarem Salvador três dias depois. O ex-técnico de Barcelona e Bayern de Munique atualmente atua como embaixador global da organização controladora, após uma década à frente do Manchester City no Etihad Stadium, encerrada em maio de 2026. A viagem terminará na Arena Fonte Nova, com capacidade para 48.902 pessoas, para o confronto da 36ª rodada.

Rede de clubes organiza visita a Salvador

O clube brasileiro passou oficialmente a integrar o conglomerado global de futebol em maio de 2023, quando o grupo adquiriu uma participação de 90% na sociedade limitada esportiva do clube. Com o investimento, o time de Salvador passou a fazer parte da mesma rede que o Girona, da Espanha, o New York City FC, da Major League Soccer, o Montevideo City Torque, do Uruguai, e o gigante inglês.

Em campo, o Bahia faz uma boa campanha nacional e luta por uma vaga em competição continental nas últimas quatro rodadas da Série A. Com 53 pontos em 34 jogos até agora, ocupa atualmente a sexta posição na tabela, a última que dá acesso à fase preliminar da Copa Libertadores.

Federação dos EUA mira contratação de técnico

Enquanto cumpre suas funções de embaixador durante uma pausa na carreira de treinador, o espanhol se tornou o principal alvo para assumir a seleção masculina dos Estados Unidos. Segundo o The Athletic, dirigentes da US Soccer planejam tentar contratar o técnico multicampeão assim que Pochettino concretizar sua esperada ida a Old Trafford, após a recente demissão de Michael Carrick.

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A reportagem afirma que o nome do ex-meio-campista apareceu com destaque em vários níveis do planejamento sucessório da federação e que seus dirigentes já haviam entrado em contato com ele em 2024, antes de contratar o argentino. A expectativa é que Pochettino comande sua equipe nos próximos confrontos das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf contra o Haiti antes de concluir seu retorno à Premier League, que envolve uma cláusula de rescisão avaliada em US$ 10 milhões.

Busca por vaga na Libertadores se cruza com interesse por treinador

Das arquibancadas em Salvador no próximo fim de semana, Guardiola verá o Bahia tentar consolidar sua posição entre os seis primeiros contra o visitante Coritiba. Conquistar os três pontos em casa é fundamental para os mandantes manterem três pontos de vantagem sobre o Atlético Mineiro, sétimo colocado, enquanto estão apenas um ponto atrás do Athletico Paranaense, quinto. Enquanto isso, depois que Pochettino encerrar seus compromissos contra o Haiti, a investida formal da US Soccer pelo catalão deverá ganhar força.