Pep Guardiola dá uma grande notícia sobre o seu futuro no Manchester City

Pep Guardiola deixará o cargo de técnico do Manchester City ao final desta temporada, conforme anunciou oficialmente o clube inglês nesta sexta-feira. Os rumores sobre uma mudança na liderança do Etihad Stadium já circulavam há algum tempo. Enzo Maresca, ex-braço direito de Guardiola, é o novo técnico indicado para assumir o cargo em Manchester.

Guardiola foi contratado pelo Manchester City em meados de 2016 e deixa o clube dez anos depois com 20 títulos em seu palmarés. O técnico espanhol continuará vinculado ao City Football Group e passará a representar o The Citizens nessa função como embaixador mundial.

“Trabalhamos. Sofremos. Lutamos. E fizemos as coisas do nosso jeito. Do nosso jeito. O trabalho árduo tem muitas formas. O jogo fora de casa em Bournemouth, quando perdemos a Premier League, e vocês estavam lá. Os jogos fora de casa em Istambul, quando vocês também estavam lá”, disse Guardiola, demonstrando gratidão especial pelo apoio dos torcedores.

“O que fizemos, fizemos por todos vocês. E vocês foram simplesmente fantásticos. Vocês ainda não sabem, mas estão deixando um legado. Então, agora que meu tempo está chegando ao fim, fiquem felizes. O Oasis está de volta. Senhoras e senhores, obrigado pela confiança que depositaram em mim. Obrigado por me desafiarem. Obrigado por me amarem”, acrescenta Guardiola, extremamente agradecido.

O presidente Khaldoon Al Mubarak está entusiasmado com o trabalho que Guardiola realizou pelo clube. “Nos últimos dez anos, a honestidade e a confiança foram a base sobre a qual, junto com Pep, enfrentamos todas as situações, sempre com a certeza de que, juntos, chegaríamos à solução certa. Hoje, a solução certa é que Pep encerre sua carreira como técnico do Manchester City.”

O CEO Ferran Soriano também tem palavras de elogio para o técnico Guardiola, que está de saída. “Seremos eternamente gratos a Pep e guardaremos com carinho as muitas lembranças inesquecíveis. Ele é uma lenda do City... para sempre.”

Guardiola estará no banco do Manchester City pela última vez no domingo. O segundo colocado da Premier League encerra a temporada contra o Aston Villa, vencedor da Liga Europa.