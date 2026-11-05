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Federico Valverde saiu do banco para ser o herói da virada dramática do Real Madrid sobre o AEK Atenas na Champions League. O capitão marcou um golaço de longa distância para garantir a vitória depois de sua equipe sair atrás no placar em um duelo europeu equilibrado.

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Valverde salva o Real Madrid

Valverde foi o herói da partida na emocionante vitória do Real Madrid por 3 a 2 sobre o AEK Atenas na Champions League. O meio-campista saiu do banco e acertou um chute espetacular de muito fora da área para garantir a vitória.

Valverde só entrou em campo aos 67 minutos, no lugar de Yan Diomande. Apesar do pouco tempo em campo, seu golaço no fim selou mais uma virada memorável do clube em uma competição europeia. A contribuição decisiva do capitão garantiu ao Real Madrid os três pontos em um confronto emocionante.

Um duro teste europeu

Logo após o apito final, Valverde reconheceu a enorme dificuldade de superar a sólida defesa do AEK Atenas. Ele destacou a determinação coletiva necessária para virar o jogo e conquistar uma vitória importante.

“Foi um jogo muito difícil e complicado, como esperávamos”, disse Valverde no site oficial do clube. “Dominamos a partida inteira, mas foi difícil criar chances e marcar. Temos que parabenizar a equipe pelo esforço e pelo trabalho duro, e precisamos continuar assim.”

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Sem perder a esperança

O Real Madrid construiu uma grande reputação por reagir nos momentos finais de jogos importantes da Champions League. O clube já havia feito o mesmo contra a AS Roma em outubro passado, quando virou a partida para vencer por 4 a 3. Valverde atribuiu à comissão técnica e à confiança inabalável entre os jogadores a manutenção dessa mentalidade de nunca desistir.

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“Isso é mérito da comissão técnica e de nós, jogadores, por continuarmos confiando uns nos outros”, afirmou. “Depois que eles marcaram o segundo gol, parecia que seria muito difícil, mas a equipe reagiu mais uma vez.”

Ao comentar o chute potente que garantiu a vitória, Valverde manteve a humildade. “Às vezes, penso demais antes de chutar. Como sempre digo, agradeço aos meus companheiros, que me dão confiança para arriscar o chute.”

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De olho no duelo em Valência

A equipe de Jose Mourinho agora volta suas atenções para o Campeonato Espanhol, no qual enfrentará o Valencia no Mestalla neste sábado. O Real Madrid ocupa atualmente a terceira posição na tabela, com 27 pontos em 11 jogos, três pontos atrás do líder Barcelona.