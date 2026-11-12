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No podcast "After The Final Whistle", Niklas Süle fala sobre problemas psicológicos durante sua passagem pelo Borussia Dortmund. Até sua mãe duvidou de seu futuro no futebol profissional.

Segundo ele, a decisão de encerrar a carreira não veio apenas após uma lesão sofrida perto do fim, mas amadureceu ao longo de vários anos. Na conversa, o ex-jogador da seleção alemã falou abertamente sobre o que sentiu nos dois últimos anos no BVB, marcados por várias lesões e uma fase difícil dentro de campo.

Na época, sua mãe foi direta: "Acho que você não é compatível com esse meio." Süle então perguntou: "O que você quer dizer? Por que pensa assim?"

O zagueiro contou: "Mais tarde, trabalhei muito em mim mesmo e procurei ajuda, porque naquela época eu estava em um lugar mais sombrio, mas não na vida pessoal. Eu ia de carro para o centro de treinamento, sentia um pouco de pânico e pensava: ei, tem alguma coisa errada. Tive um ataque de pânico."

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A experiência acelerou bastante suas reflexões sobre encerrar a carreira antes do previsto. "Foi quando realmente comecei a pensar: talvez você não seja mais compatível com esse meio", disse Süle.

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Niklas Süle escapou por pouco de uma terceira ruptura do ligamento cruzado

Assim, ele já havia decidido pendurar as chuteiras antes de sua última partida. O penúltimo jogo da carreira de Süle foi em Hoffenheim, seu antigo clube nas categorias de base. O ex-jogador da seleção alemã se machucou ao escorregar em um lance no qual a bola falou com sua mão, houve pênalti contra o BVB e ele foi substituído antes do fim.

Havia o risco de uma lesão grave, mas logo se confirmou que não era o caso. Ainda assim, Süle diz hoje sobre aqueles dias: "Por isso, minha decisão de encerrar a carreira não veio por causa do jogo em Hoffenheim, no qual quase sofri uma terceira ruptura do ligamento cruzado. Ela já tinha sido tomada muito antes."

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Sua última partida foi diante da torcida em Dortmund, contra o Frankfurt, outro ex-clube de Süle. Ele entrou pouco antes do fim. "Eu só precisava daquele último jogo e pronto", disse.

Süle só se deu conta de que sua despedida do futebol profissional realmente havia acontecido no dia seguinte à última partida. Após o jogo de sexta-feira à noite, houve um encontro privado no sábado.

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Niklas Süle é direto: "O futebol não é a minha vida"

"Fiz uma pequena festa no jardim com meus filhos, minha família e meus pais. Eles me deram alguns presentes muito bonitos e especiais. Foi quando percebi pela primeira vez: ah, sim, agora acabou", explicou Süle. "Minha mãe guardou minha primeira chuteira, de quando eu tinha quatro anos. Ela mandou banhá-la a ouro e a colocou sobre uma espécie de troféu. Aí eu chorei."

Apesar de já pensar nisso havia muito tempo, o momento de encerrar a carreira foi doloroso, pois o esporte lhe proporcionou muitas alegrias e experiências inesquecíveis: "Eu sabia havia três, quatro anos que iria parar. Brincava com essa ideia, mas, naquele momento, foi muito difícil."

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Além dos aspectos físicos e mentais, Süle falou sobre como sua motivação mudou ao longo dos anos. "Com os títulos e minha passagem pelo Bayern de Munique, onde você ganha um pouco mais de dinheiro, chega um ponto em que fica cada vez mais difícil se motivar todos os dias", disse.

Süle acrescentou: "Sempre amei o futebol, mas nunca fui um jogador que investia tudo o que tinha no futebol todos os dias. Porque o futebol não é a minha vida."