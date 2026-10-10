José Mourinho, treinador do Real Madrid, decidiu não comparecer à coletiva de imprensa após a partida contra o Villarreal, que terminou com a vitória do clube merengue por 1 a 0, no estádio Santiago Bernabéu, pela oitava rodada de LaLiga.

O jornal Marca informou que a LaLiga anunciou a ausência de Mourinho depois de passados 40 minutos do fim da partida, sem que o treinador português comparecesse à sala de coletivas de imprensa do estádio Bernabéu.

Da mesma forma, nenhum jogador do Real Madrid prestou declarações, em uma cena que se tornou habitual nesta temporada.

Mas a notícia mais relevante diz respeito a Mourinho, que preferiu, segundo apurou o jornal Marca, não falar, com receio de que suas declarações sobre a arbitragem levassem a uma punição.

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O treinador disse: "Não vou falar porque quero estar no banco de reservas diante do Sevilla e do Barcelona".

O treinador português estava extremamente irritado com a atuação do árbitro Díaz de Mera, o que ficou evidente ao longo da partida, já que o cartão vermelho recebido por Vinícius foi a gota d'água.

Mourinho já estava irritado desde a partida do dérbi, na qual considerou que o Atlético de Madrid merecia terminar o jogo com 9 jogadores, mas a expulsão do jogador brasileiro por puxar o cabelo de Saliba aumentou a irritação do treinador português.

A irritação dentro do Real Madrid com o sistema de arbitragem cresce rodada após rodada, com a continuidade do caso Negreira ao fundo do cenário.

Diante desse clima tenso, Mourinho preferiu manter o silêncio e recuperar o fôlego, adiando sua aparição na imprensa para a próxima terça-feira, durante a coletiva de imprensa que antecede o confronto contra a Roma pela Liga dos Campeões da Europa.