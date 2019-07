Peñarol x Fluminense: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Tricolor realiza o primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana em Montevidéu nesta terça-feira (23)

Pelo jogo de ida das oitavas de final da , o visita o nesta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), em Montevidéu.

Veja informações da partida!

JOGO Peñarol x Fluminense DATA Terça-feira, 23 de julho LOCAL Estádio Campeón del Siglo - Montevidéu HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Divulgação

O duelo entre Fluminense x Atlético Peñarol será exibido pelo DAZN.

Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLUMINENSE

Após a derrota de virada para o Vasco na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor vira a chave para o primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

João Pedro foi o principal destaque da classificação tricolor diante do , não entrará em campo. O jovem sofreu uma torção no tornozelo direito e está fora do confronto.

Por outro lado, o técnico Fernando Diniz terá a presença de Yoni González. O colombiano não enfrentou o por conta de dores musculares, mas viajou normalmente.

Quem também faz parte da relação é o goleiro Agenor, que está com o filho internado em uma UTI com pneumonia.

Escalação provável:

PEÑAROL

O time uruguaio foi eliminado pelo grupo do na Libertadores e, na terceira posição, foi parar na Sul-Americana.

Vindo de um empate com o Atlético Progresso em 1 a 1 pelo , a equipe vem de quatro vitórias e seis empates nos últimos 10 jogos.

Escalação provável: Dawson; Gio González, Formiliano, Cristian Lema e Lucas Hernández; Brian Rodríguez, Walter Gargano, Guzmán Pereira, Núñez e Cristian "Cebolla" Rodríguez; Toro Fernández