Peñarol x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Furacão entra em campo nesta terça-feira (20), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Já classificado para as oitavas de final, mas visando a liderança do grupo C, o -PR visita o nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no , pela última rodada da fase de grupos da . A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports 2, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Peñarol x DATA Terça-feira, 20 de outubro de 2020 LOCAL Estádio Campeón del Siglo - Uruguai HORÁRIO 21h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Furacão quer encerrar a primeira fase na liderança do grupo / Foto: Athletico-PR

A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports 2, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Liderando o grupo C, com 10 pontos, e já classificado para as oitavas de final, o Athletico-PR entra em campo buscando garantir o primeiro lugar da chave.

No entanto, o técnico Eduardo Barros mandará a campo um time praticamente reserva. Além de Renato Kayzer, que só pode ingressar na segunda fase da competição, o clube não terá sete titulares: o lateral-direito Jonathan, os zagueiros Pedro Henrique e Thiago Heleno, o lateral-esquerdo Abner, os volantes Wellington e Christian e o meia Léo Cittadini, poupados.

Por outro lado, Erick retorna após cumprir suspensão no empate com o Atlético-GO .

Já o Peñarol, na terceira posição, com seis pontos, precisa não só vencer como torcer por um empate no duelo entre e .

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Athletico-PR: ; Léo Gomes, Lucas Halter, Zé Ivaldo e Felipe Aguilar; Richard, Erick, Lucho González e Ravanelli (Nikão); Carlos Eduardo e Fabinho (Geuvânio).

Provável escalação do Peñarol: Kewin Dawson; Giovanni Gonzalez, Gary Kagelmacher, Rodrigo Abascal e Gabriel Rojas; Jesús Trindade, Krisztián Vadócz, Matías De los Santos e Facundo Pellistri; David Terans e Xisco Jiménez.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA LIBERTADORES 2020

Com três vitórias, um empate e uma derrota, o Athletico-PR registra 10 pontos no grupo C, com 66,7% de aproveitamento.

JOGOS DO ATHLETICO-PR NA LIBERTADORES

Athletico-PR 1 x 0 Peñarol - 3 de março de 2020

Colo-Colo 1 x 0 Athletico-PR - 11 de março de 2020

Jorge Wilstermann 2 x 3 Athletico-PR - 15 de setembro de 2020

Athletico-PR 2 x 0 Colo-Colo - 23 de setembro de 2020

Athletico-PR 0 x 0 Jorge Wilstermann - 29 de setembro de 2020

Peñarol x Athletico-PR - 20 de outubro de 2020

JOGOS DO PEÑAROL NA LIBERTADORES

Athletico-PR 1 x 0 Peñarol - 3 de março de 2020

Peñarol 1 x 0 Jorge Wilstermann - 11 de março de 2020

Colo-Colo 2 x 1 Peñarol - 15 de setembro de 2020

Jorge Wilstermann 3 x 1 Peñarol - 24 de setembro de 2020

Peñarol x Athletico-PR - 20 de outubro de 2020

A CAMPANHA DO ATHLETICO-PR NA HISTÓRIA DA COPA LIBERTADORES

Vice-campeão em 2005, o Furacão participa da Libertadores pela sétima vez. Em 59 partidas, a equipe acumula retrospecto de 27 vitórias, nove empates e 23 derrotas, com 83 gols marcados e 80 sofridos.

EDIÇÃO FASE APROVEITAMENTO 2019 Oitavas de final 37,5% 2017 Oitavas de final 47,22% 2014 Primeira fase 50% 2005 Vice 57,14% 2002 Primeira fase 27,78% 2000 Oitavas de final 79,7%

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 0 x 1 Campeonato Brasileiro 14 de outubro de 2020 1 x 1 Athletico-PR Campeonato Brasileiro 17 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Campeonato Brasileiro 25 de outubro de 2020 18h15 (de Brasília) Athletico-PR x Copa do 28 de outubro de 2020 20h30 (de Brasília)

PEÑAROL

JOGO CAMPEONATO DATA Fénix 0 x 0 Peñarol 10 de outubro de 2020 Peñarol 1 x 2 Campeonato Uruguaio 17 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Defensor x Peñarol Campeonato Uruguaio 24 de outubro de 2020 19h30 (de Brasília) Peñarol x Club Deportivo Maldonado Campeonato Uruguaio 1 de novembro a determinar