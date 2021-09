Peñarol x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (23), pela semifinal da Copa Sul-Americana; veja como acompanhar na TV e na internet

O Athletico-PR enfrenta o Peñarol nesta quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Uruguai, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sula-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Peñarol x Athletico-PR DATA Quinta-feira, 23 de setembro de 2021 LOCAL Estádio Campeón del Siglo - Montevidéu, URU HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta quinta-feira. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

Quais são os canais da Conmebol TV?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com o técnico interino Paulo Autuori suspenso, o Athletico-PR inicia a luta por uma vaga na final da Sul-Americana sob o comando do auxiliar-técnico Bruno Lazaroni.

Pedro Henrique e Thiago Heleno poupados na vitória sobre o Juventude na última rodada do Brasileirão, retornam.

"Ainda vamos sentar para elaborar a melhor estratégia. Nossa intenção é manter uma estrutura, dar continuidade e voltar a ter uma solidez defensiva, para que a gente ganhe confiança e consiga os resultados que nos interessam", afirmou o auxiliar Lazaroni.

Do outro lado, o Peñarol não poderá contar com Pablo Ceppelini, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Martin Correa, com lesão muscular.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Marcinho, Richard, Erick (Christian) e Abner; David Terans, Nikão e Bissoli.

Provável escalação do Peñarol: Dawson; V. Rodriguez, Kagelmacher, C. Rodriguez, Gonzalez; Trinidade; Torres, Ceppelini, Gargano, Olivera; A. Alvarez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGOS CAMPEONATO DATA Santos 0 x 1 Athletico-PR Copa do Brasil 15 de setembro de 2021 Athletico-PR 2 x 1 Juventude Brasileirão 18 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Grêmio Brasileirão 26 de setembro de 2021 18h15 (de Brasília) Athletico-PR x Peñarol Copa Sul-Americana 30 de setembro de 2021 21h30 (de Brasília)

PEÑAROL

JOGOS CAMPEONATO DATA Plaza Colonia 1 x 2 Peñarol Campeonato Uruguaio 12 de setembro de 2021 Peñarol 0 x 0 Fénix Campeonato Uruguaio 18 de setembro de 2021

Próximas partidas