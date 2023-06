Peñarol x América-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (29), pela última rodada da fase de grupos do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Peñarol e América-MG se enfrentam na noite desta quinta-feira (25), a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Centenario, em Montevideu, pela última rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming, com narração de João Paulo Cappellanes e os comentários de Rogério Micheletti.

Afundado na zona de rebaixamento do Brasileirão, o América-MG volta a sua atenção para a Copa Sul-Americana em busca da classificação. Na terceira posição do Grupo F, com sete pontos, o Coelho precisa não só vencer, como também torcer para que o Millonarios perca para o Defensa y Justicia. Até aqui, soma duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Do outro lado, o Peñarol, que acumula cinco derrotas seguidas e nenhum ponto conquistado, já está eliminado do torneio. Vale destacar que a equipe uruguaia não vence há seis jogos em casa (dois empates e quatro derrotas).

Prováveis escalações

Peñarol: Cardoso; Ferreira, Menosse, Coelho e Hernandez; Mendez, Cristoforo, Garcia e Marsilla; Arezo e Hernandez. Técnico: Juan Manuel Olivera.

América-MG: Matheus Pasinato; Matheus Henrique, Iago Maidana, Júlio e Marlon; Alê, Juninho e Cascardo; Everaldo, Wellington Paulista e Aloísio Boi Bandido. Técnico: Vagner Mancini. Técnico: Vagner Mancini.

Desfalques

Peñarol

Sem desfalques confirmados.

América-MG

Ricardo Silva, Mateusinho, Dadá Belmonte, Mikael e Adyson seguem lesionados.

Quando é?