Penapolense x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão Sub-20

Partida acontece nesta quarta-feira (3), pela quinta rodada da segunda fase do Paulista Sub-20; veja como acompanhar na internet

Palmeiras e Penapolense se enfrentam nesta quarta-feira (3), no Tenente Carriço a partir das 15h (de Brasília), pela quinta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do Eleven Sports, na internet.

O Palmeiras entra em campo querendo manter o aproveitamento de 100% nesta segunda fase do estadual. O Verdão acumula quatro vitórias até o momento e é o líder do grupo 14.

Do outro lado, o Penapolense, com seis pontos, e na vice-liderança, soma duas vitórias e duas derrotas.

Prováveis escalações

Possível escalação do Palmeiras Sub-20: Natan; Garcia, Henri, Naves e Thauan; Fabinho, Yago e Jhon Jhon; Giovani, Allan e Daniel.

Possível escalação do Penapolense Sub-20: Marlon Ribeiro; Pedro Henrique, Mateus Magallanes, Pablo, Victor Soares, Felipe Furtado, Victor Luan, Victor de Andrade, João Vitor, Roger Ruan, Waesley.

Desfalques da partida

Palmeiras:

sem desfalques confirmados.

Penapolense:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Penapolense x Palmeiras DATA Quarta-feira, 3 de agosto de 2022 LOCAL Tenente Carriço - Penápolis HORÁRIO 15h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Penapolense

JOGO CAMPEONATO DATA São Bento 0 x 3 Penapolense Paulista sub-20 20 de julho de 2022 Penapolense 1 x 2 São Bento Paulista sub-20 27 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Monte Azul x Penapolense Paulista Sub-20 10 de agosto de 2022 15h (de Brasília)

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 7 x 0 Monte Azul Paulista sub-20 27 de julho de 2022 Bahia 0 x 5 Palmeiras Brasileiro sub-20 30 de julho de 2022

Próximas partidas