Pênalti sofrido e empate no fim: a estreia de Mc Livinho pelo São Caetano

O cantor foi fundamental para o time nos minutos finais do jogo contra a Portuguesa

O funkeiro MC Livinho fez sua estreia como jogador do São Caetano nesta sexta-feira (17). O cantor, aliás, foi fundamental para o time do ABC conseguir arrancar o empate com a Portuguesa, pela segunda rodada da Copa Paulista.

Anunciado pelo São Caetano em julho, o cantor de 26 anos, que tem mais de 10 milhões de seguidores em suas redes sociais,fez sua estreia na equipe ao entrar aos 35 minutos do segundo tempo, quando a Portuguesa vencia por 2 a 0. A entrada de Livinho, porém, mudou a história do jogo.

Jogando aberto pela ponta esquerda, o funkeiro, que não foi muito acionado nos primeiro minutos que esteve em campo, em seu segundo toque na bola, oito minutos depois de entrar em campo, sofreu um pênalti após uma triangulação do São Caetano. Ao receber a bola e dar um corte no defensor adversário, Livinho foi derrubado .

E foi o pênalti sofrido pelo cantor e batido por Marcelinho que deu o gol de empate ao São Caetano, após quase um tempo inteiro perdendo para a Lusa, que também marcou de pênalti.

O cantor MC Livinho fez sua estreia pelo São Caetano hoje. Em menos de 10 minutos dentro de campo, sofreu um pênalti que foi convertido por Marcelinho, contra a Portuguesa.

O jogo terminou empatado em 1x1. pic.twitter.com/L5vd6hydhz — Alterna Fut (@AlternaFut) September 17, 2021

Livinho ainda poderia ter feito mais pelo time do ABC. No último lance do jogo, o cantor recebeu um cruzamento à meia altura e tentou a batida de primeira para a meta da Portuguesa. No entanto, a defesa da Lusa conseguiu salvar a bola antes do gol.

Apesar de ter ficado em campo por apenas pouco mais de 13 minutos, Livinho mostrou que, apesar de dividir suas atenções entre o futebol e a música, pode ser muito útil para o São Caetano nesta temporada.

Falar que o cantor divide atenções, porém, pode até ser um pouco injusto. Desde que foi apresentado, MC Livinho vem participando de todos os treinos do São Caetano normalmente. O camisa 18 não tem privilégios por conta da agenda musical e vem se destacando nas atividades do time do ABC.