Pênalti perdido por Salah é o menor dos problemas do Liverpool na Premier League

Depois de 15 batidas - que se acumulavam desde 2017 - Mohamed Salah desperdiçou um pênalti. A falha do atacante, porém, não foi a pior notícia do Liverpool na derrota contra o Leicester, por 1 a 0, nesta terça-feira (28).

Desde 2017 Salah não perderia uma cobrança de pênalti. E o atacante fez isso bem em um momento delicado para o Liverpool, que não teve um bom dia na Premier League - e que ainda pode ficar pior dependendo do resultado do jogo entre Brentford e Manchester City, nesta quarta-feira (29).

Salah conseguiu uma sequência incrível de pênaltis convertidos - 15 seguidos - e o Liverpool de invencibilidade - oito vitórias e dois empates nos últimos dez jogos entre todas as competições que está disputando. As duas, porém, caíram em um mesmo jogo, que foi um desastre para os Reds.

Aos 14 minutos de jogo, Salah, que ajudou o Liverpool a começar o jogo com pressão mesmo fora de casa, foi derrubado na área por Wilfred Ndidi. Seguindo a lógica de um batedor que não falhava desde 2017 - ou há 15 tentativas - o próprio egípcio pegou a bola para cobrar a penalidade. Mas, ao contrário de todas as expectativas, acabou parando nas mãos de Kasper Schmeichel, em uma batida fraca - o próprio atacante perdeu o rebote também.

Mo Salah’s last 16 league penalties:



✅ Huddersfield

✅ Newcastle

✅ Arsenal

✅ Brighton

✅ Arsenal

✅ Spurs

✅ West Ham

✅ Leeds

✅ Leeds

✅ West Ham

✅ Man City

✅ Fulham

✅ Man City

✅ Chelsea

✅ Aston Villa

❌ Leicester



A Premier League record comes to an end. pic.twitter.com/0j1PpddJaM — B/R Football (@brfootball) December 28, 2021

Já no segundo tempo, provando a falta que uma batida de pênalti desperdiçado pode ter, o Leicester fez aquele que foi o único gol do jogo, e acabou saindo de casa com a vitória e os três pontos no último jogo das equipes em 2021. E, isso sim, é um problema realmente grande para o Liverpool.

Sem querer diminuir o impacto do pênalti desperdiçado por Salah, perder o jogo neste momento acabou sendo o que mais pesou para os Reds. Ao perder a chance do 11º jogo sem um resultado negativo, o time de Jürgen Klopp também está correndo o risco de terminar o ano nove pontos atrás do Manchester City, atual líder da Premier League, caso os comandados de Pep Guardiola vençam o Brentford.

O próximo compromisso do Liverpool é no domingo (2), às 13h30 (de Brasília), contra o Chelsea, fora de casa. E, mesmo que não seja muito tempo - apesar de ser apenas “no ano que vem", Klopp precisa dar um jeito de seguir na briga pelo título inglês.