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O Al-Ahli impôs um duro golpe ao Al-Nassr em um clássico repleto de emoção e equilíbrio. Depois de sair atrás no placar, a equipe virou para uma vitória ampla por 3 a 1, no jogo adiado da 9ª rodada da Roshn Saudi League.

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Os três gols não representaram apenas mais uma vitória para o time de Jeddah. O resultado teve caráter histórico, já que deu à equipe seu maior triunfo sobre o rival da capital no campeonato em mais de oito anos e devolveu ao clube o embalo das vitórias em um momento importante da temporada.

Apesar do início forte do Al-Nassr, que abriu o placar cedo, o Al-Ahli conseguiu aproveitar as chances e voltar aos poucos para o jogo. No segundo tempo, impôs sua superioridade e decidiu o confronto com três gols que confirmaram seu domínio diante do atual campeão.

O Al-Nassr começou a partida de forma perfeita e saiu na frente cedo, com gol do capitão português Cristiano Ronaldo aos 14 minutos. Ele recebeu passe do compatriota Samú Costa, meio-campista, e colocou sua equipe em vantagem.

O time da capital não demorou a ter a chance de ampliar a vantagem: apenas quatro minutos depois, conquistou um pênalti. Ronaldo foi para a cobrança, mas desperdiçou uma oportunidade preciosa de dobrar o placar, ao acertar a trave direita do gol do senegalês Edouard Mendy, goleiro do Al-Ahli.

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Embora a bola tenha voltado para dentro de campo, os jogadores do Al-Nassr não conseguiram aproveitar o rebote, e o placar se manteve. O desperdício deu aos donos da casa um grande impulso moral para voltar à partida.

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Antes do apito final do primeiro tempo, o Al-Ahli chegou ao empate com o ponta brasileiro Wenderson Galeno, que balançou as redes aos 45+1 minutos, levando o confronto de volta à estaca zero e incendiando o clima do clássico.

O Al-Ahli voltou para o segundo tempo com uma postura claramente ofensiva e seguiu pressionando a defesa do Al-Nassr em busca do gol da virada, enquanto a equipe se mostrava mais capaz de controlar o ritmo do jogo e explorar os espaços.

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O momento da virada veio aos 71 minutos, quando o árbitro marcou pênalti a favor do Al-Ahli. O atacante inglês Ivan Toney cobrou com sucesso e colocou sua equipe à frente por 2 a 1.

O Al-Ahli não deu ao adversário chance de se reequilibrar e precisou de apenas quatro minutos para desferir o terceiro golpe: o zagueiro brasileiro Roger Ibañez marcou o terceiro gol aos 75 minutos, ampliando a vantagem dos donos da casa e deixando o Al-Nassr diante de uma missão difícil, que não conseguiu cumprir até o fim da partida.

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Al-Ahli recupera a imponência

Com esta vitória, o Al-Ahli conquistou seu maior triunfo sobre o Al-Nassr na Liga Profissional, com mais de um gol de diferença, desde 3 de novembro de 2018, quando venceu o rival por 2 a 0.

Além disso, o time de Jeddah repetiu pela segunda vez na história do confronto na competição a vitória por 3 a 1 sobre o adversário, depois de ter alcançado o mesmo placar em 5 de janeiro de 2012.

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O Al-Ahli chegou a 11 vitórias sobre o Al-Nassr na Liga Profissional, contra 13 derrotas e 11 empates, segundo o jornal "Arriyadiyah", da Arábia Saudita.

Na tabela de classificação, o Al-Ahli se recuperou da dura derrota por 6 a 1 para o Al-Shabab na 12ª rodada, chegou a 24 pontos e subiu do sexto para o quarto lugar.

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Por outro lado, a sequência do Al-Nassr foi interrompida com a segunda derrota na temporada. A equipe estacionou nos 28 pontos, na terceira colocação, empatada com o Al-Qadsiah, segundo colocado, e a dois pontos do líder Al-Hilal, que tem um jogo a menos.

Toney segue castigando o Al-Nassr

O gol de Ivan Toney no clássico não foi apenas uma contribuição para a vitória do Al-Ahli. Ele representou a continuidade do ótimo retrospecto do atacante inglês diante do Al-Nassr, já que chegou a quatro gols em cinco jogos contra o time da capital pelo Campeonato Saudita.

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Toney havia disputado quatro partidas contra o Al-Nassr antes do último confronto, nas quais marcou três gols. No clássico, acrescentou o quarto, de pênalti, confirmando um retrospecto artilheiro notável contra um dos principais rivais de sua equipe.

De acordo com dados do site Transfermarkt, o Al-Nassr passou a ser o sexto time saudita que mais sofreu gols de Toney no campeonato, ao chegar a quatro, a mesma marca que o atacante alcançou contra Al-Kholood, Damac, Al-Ettifaq e Al-Fayha.

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Na lista de vítimas do atacante inglês, apenas Al-Khaleej, Al-Riyadh e Al-Fateh, que sofreram seis gols cada, além de Al-Hilal e Al-Qadsiah, que sofreram cinco, superam essas equipes.

Assim, o Al-Ahli saiu de campo com ganhos que vão além dos três pontos, ao recuperar o equilíbrio e conquistar uma vitória histórica. Já o Al-Nassr sofreu mais um golpe, que expôs o custo das chances desperdiçadas, e Ronaldo foi quem mais pagou por isso.