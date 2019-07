Pênalti não marcado para a Argentina contra o Brasil? Veja o lance que gerou reclamação de Messi

Vídeo de torcedor no Mineirão mostra o lance entre Daniel Alves e Agüero na área do Brasil na jogada que originou o gol de Roberto Firmino

Lionel Messi deixou o estádio do Mineirão reclamando da arbitragem na derrota por 2 a 0 da para o , na primeira semifinal da . O camisa 10 da Argentina, assim como outros jogadores, protestaram contra um suposto pênalti não marcado de Daniel Alves em Agüero no lance que terminou no segundo gol brasileiro, anotado por Roberto Firmino.

Big fan of this camera angle where Dani Alves appears ninja-style from off-frame to clear out Agüero. pic.twitter.com/RfVNCy0koF — Daniel Edwards 💚 (@DanEdwardsGoal) July 3, 2019

O vídeo acima, feito por um torcedor, mostra a trombada que Daniel Alves dá em Agüero, que parece olhar apenas a para a bola. O árbitro Roddy Zambrano, do , não marca nada e a jogada segue normalmente em arrancada de Gabriel Jesus. O fim do lance é o gol de Firmino, que decretou a vitória brasileira e a vaga na decisão da Copa América.

"Ficamos na bronca porque fizemos uma grande partida para terminar assim. Eles [brasileiros] não foram superiores a nós. O segundo gol saiu de um contra-ataque após não darem um pênalti para nós. Cansaram de marcar besteiras nesta Copa América e hoje não foram nenhuma vez ao VAR", reclamou Messi às TVs argentinas.

A decisão da Copa América será realizada às 17h deste domingo, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O Brasil aguarda o vencedor do duelo entre e , nesta quarta-feira, para conhecer seu último adversário na briga pelo título.