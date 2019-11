Pênalti feio de Jesus e 3 goleiros no City: um empate louco contra a Atalanta

O brasileiro Ederson deixou o campo lesionado, Claudio Bravo foi expulso e quem precisou calçar as luvas foi o lateral Kyle Walker

O poderia ter garantido classificação antecipada para as oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira (06), se conseguisse uma vitória fora de casa sobre a . Saiu com o empate por 1 a 1 e está apenas a um ponto de garantir a vaga, mas os acontecimentos da partida deixaram o técnico Pep Guardiola preocupado.

Afinal de contas, o catalão precisou substituir o seu goleiro titular, Ederson, depois que o brasileiro sentiu uma lesão. O chileno Claudio Bravo entrou em campo, mas acabou sendo expulso no segundo tempo após fazer uma falta no atacante Ilicic. Como já havia substituído um goleiro e não tinha outro no banco, Guardiola colocou o lateral-direito Kyle Walker no gol!

Walker substituiu Mahrez e foi direto para debaixo das traves.

Ederson foi substituído no intervalo, Bravo foi expulso e Guardiola não tinha mais alterações... Aí o que aconteceu? Sim, Walker foi pro gol e fez mais defesas do que os dois goleiros da equipe: uma contra zero dos outros dois! TIROU ONDA! 😂#CasaDaChampions pic.twitter.com/D002xGEG8i — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) November 6, 2019

“Às vezes eu critico os nossos goleiros por não encaixarem as bolas no treino, mas descobri hoje que às vezes você precisa fazer em dois tempos. Nós viemos aqui buscando um ponto ou a vitória, mas o time deles (Atalanta) é muito bom”, disse Walker, o goleiro improvisado, para o BT Sport.

A vitória, é importante lembrar, poderia ter vindo se Gabriel Jesus não tivesse desperdiçado um pênalti ainda no primeiro tempo. O brasileiro, que deu bela assistência para o gol inaugural de Sterling, bateu mal na bola, que saiu muito para fora no lado direito do goleiro. No início do segundo tempo, Pasalic igualou a contenda – dando ao time italiano o seu primeiro ponto na competição.

Embora a situação na Liga dos Campeões esteja bem encaminhada, Guardiola ganhou um motivo para se preocupar visando o confronto contra o , neste domingo (10), pela Premier League. Os Citizens, que ocupam a segunda posição, estão a seis pontos dos líderes e o goleiro Ederson pode não conseguir entrar em campo.