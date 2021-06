Penaldo: por que Cristiano Ronaldo recebeu este apelido de torcedores?

Astro português é "perseguido" por torcedores que o acusam de depender de penalidades máximas para marcar gols. Números mostram o contrário

Cristiano Ronaldo é uma lenda do futebol, mas nem todo status conquistado com temporadas incríveis por Real Madrid, Manchester United e Juventus tornaram o português uma unanimidade entre os fãs de futebol.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Há quem chame Ronaldo de “Penaldo”, uma brincadeira já antiga, que faz referência ao número de gols marcados da marca de cal pelo atacante. Os “haters” afirmam que, se não fossem as cobranças de pênaltis, o português não teria tantos gols marcados em sua carreira.

Mas o que será que os números dizem sobre o infame apelido dado ao craque de 36 anos? A Goal levantou as estatísticas de CR7 para conferir.

Do total de 783 gols feitos por Cristiano Ronaldo em sua carreira, 139 foram marcados em penalidades, segundo números do Transfermarkt. Isso equivale a apenas 17,7% das bolas na rede da carreira do português.

Para efeito de comparação, seu maior rival, o argentino Lionel Messi, marcou um total de 745 gols, sendo que 100 deles foram convertidos em penalidades máximas. A porcentagem final é de 13,4%, bastante similar à de CR7.