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Pelo TikTok, Piqué abre fogo contra a Federação Espanhola

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Gerard Piqué, maior acionista do clube espanhol Andorra, levantou a crise do atraso nas decisões disciplinares dentro da Real Federação Espanhola de Futebol, expressando seu descontentamento com a falta de definição sobre a situação de 3 jogadores de sua equipe a menos de 24 horas do confronto contra o Almería, diante da ausência de uma notificação oficial que determine se eles poderão participar ou se serão suspensos.

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Piqué criticou a situação de incerteza que colocou o clube em uma posição difícil e afetou sua preparação para a partida e seus cálculos técnicos.

Segundo o jornal espanhol “Marca”, Piqué expressou sua irritação em um vídeo publicado em sua conta na plataforma “TikTok”, durante a viagem da delegação do Andorra a Almería, falando sobre a situação de Jesús Olmo, Iván Ackermann e Lautaro de León, no contexto dos acontecimentos do confronto contra o Tenerife.

Ele esclareceu que suas críticas se enquadram em uma crítica construtiva, com o objetivo de chamar a atenção para as dificuldades que o clube enfrenta devido ao atraso nas decisões disciplinares.

Piqué destacou que a diretoria do Andorra tentou se informar sobre a situação dos jogadores pelos canais disponíveis, e suas tentativas chegaram ao contato direto com o presidente da Federação Espanhola, mas não obteve uma resposta clara no momento oportuno.

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Acrescentou que a equipe se preparava para o confronto de sábado, enquanto a sexta-feira chegou sem que se soubesse se os três jogadores participariam ou ficariam de fora por suspensão.

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O maior acionista do clube alertou para o impacto desse atraso no planejamento técnico, explicando que a comissão técnica precisa conhecer a lista de jogadores disponíveis antes de definir a escalação e o plano de jogo.

O técnico pode ser obrigado a deixar um dos jogadores de fora por precaução, antes de ficar claro posteriormente que não foi aplicada nenhuma punição a ele, o que pode levar à transferência da suspensão para outra partida e aumentar a complexidade dos cálculos da equipe.

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O problema se agrava com a proximidade da data da partida, já que não resta ao clube tempo suficiente para preparar as alternativas e lidar com as possíveis ausências.

O Andorra recebeu posteriormente a notificação da suspensão de Ackermann e Lautaro por uma partida; no caso do primeiro, por acúmulo de 5 cartões amarelos, e, no caso do segundo, pela expulsão diante do Tenerife após receber dois cartões, apesar de o clube ter apresentado um recurso contra o segundo cartão amarelo.

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Por outro lado, a situação de Jesús Olmo permaneceu em aberto, depois que o comitê de disciplina decidiu adiar a decisão sobre seu caso devido às circunstâncias excepcionais relacionadas a ele.

Em outro contexto, foi definida uma nova data para a partida adiada entre Andorra e Real Mallorca, que será disputada na próxima quarta-feira, 9 de dezembro, às 21h, depois de ter sido adiada em razão da morte de Jesús de Miguel.

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O jogo coincidirá com os confrontos entre Castellón e Eibar e entre Granada e Tenerife, depois que se decidiu que as três partidas adiadas sejam disputadas no mesmo dia e no mesmo horário.

E, enquanto a situação de Ackermann e Lautaro foi resolvida, o caso de Olmo permaneceu sem decisão final, de modo que seguem válidas as críticas de Piqué quanto à necessidade de anunciar as punições disciplinares em um momento que dê aos clubes oportunidade suficiente para se prepararem para as partidas.