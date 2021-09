Pelo PSG, contra o City, Messi reitera papel de “carrasco” de Guardiola

O craque argentino fez o seu primeiro gol com a camisa do Paris Saint-Germain

A expectativa era gigante. Messi demorou nove jogos para fazer seu primeiro gol profissional pelo Barcelona e outros seis para estufar as redes, lá em 2006, pela seleção argentina. Mas o Lionel Messi que chegou ao Paris Saint-Germain agora em 2021 tem um tamanho muito maior do que aquele de décadas atrás. Apesar de seguir com os seus modestos 1,69 metros de altura. Foi por isso que pairou pelo ar a sensação de que algo poderia estar errado após três jogos e nenhum gol do argentino pelo PSG. Entretanto, em sua quarta partida pelos franceses Messi fez um golaço e tranquilizou um pouco os ansiosos.

Quis o destino que o seu primeiro gol pela Champions League sem estar usando a camisa do Barcelona viesse contra o time do treinador que mudou completamente o nível de Messi no jogo. Depois de tanto comemorar os gols de Lionel nos quatro anos em que comandou o Barcelona, Pep Guardiola viu o tento do argentino sacramentar a derrota por 2 a 0 do seu Manchester City dentro do parque dos Príncipes. Nada novo para o técnico catalão, diga-se de passagem.

Pois além de ter testemunhado de perto a ascensão de Messi no caminho para se colocar entre os melhores da história, Guardiola tornou-se vítima constante do craque argentino: esta foi a sétima vez em cinco jogos que Lionel balançou as redes de equipes treinadas por Pep. Nenhum jogador estufou tantas vezes os barbantes contra conjuntos comandados pelo técnico catalão.

Foram dois gols sobre o Bayern e, agora, cinco sobre o City. E a mais nova vitória fez pender para o lado do argentino o histórico favorável: três triunfos e duas derrotas nos encontros contra o antigo mentor.

Bem ao seu estilo, o agora camisa 30 partiu pelo corredor direito do campo de ataque contra o Manchester. O relógio marcava 74 minutos. Ao se aproximar da entrada da área, Messi centralizou e tabelou com Mbappé, que devolveu a bola rapidamente para o arremate certeiro do gênio. A normalidade mandava o goleiro Ederson mover o corpo em direção ao seu lado direito, mas Messi é normalmente anormal e conseguiu jogar a bola para o outro lado. O arqueiro brasileiro do City não teve chances e só pôde olhar a bola entrando em seu ângulo.

(Foto: Getty Images)

"Estou feliz de ter feito meu primeiro gol", disse Messi, depois de explicar rapidamente todo o contexto de se acostumar a um novo lugar. "Eu não vinha jogando recentemente e esse foi apenas meu segundo jogo nesse estádio. Estou me adaptando ao meu novo clube. Quanto mais jogarmos juntos [Neymar, Messi e Mbappé], melhor será o nosso relacionamento. Precisamos evoluir juntos, melhorar e seguir dando nosso melhor”.

Já Guardiola teve poucas palavras sobre o ex-comandado em suas primeiras palavras após a derrota. Um dia antes, no entanto, o catalão já havia resumido um pouco do sentimento em relação a enfrentar Messi.

“Este tipo de jogador fala por si quando está em campo, não preciso falar muito mais que isso”.