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Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

Pelo menos dez milhões de euros líquidos por ano! Galatasaray deve fechar megaacordo com superastro

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R. Leao
Galatasaray
Milan

O Galatasaray deve protagonizar uma verdadeira contratação de impacto a poucos dias do fim da janela de transferências de verão.

Como informa a Sky, há um acordo tanto entre Galatasaray e Rafael Leao quanto entre o campeão turco e o AC Milan para uma transferência do português para Istambul. Apenas detalhes ainda precisariam ser acertados antes que a transferência possa ser anunciada oficialmente.

Leao deve assinar com o Galatasaray um contrato de quatro anos, até 2030, e receber um salário-base de dez milhões de euros líquidos por ano. Pagamentos de bônus ainda seriam acrescentados a esse valor. No sábado, Leao viajará para Istambul para concluir definitivamente a transferência, segundo a Sky.

O Milan vai receber por Leao, que já havia tornado pública sua intenção de sair no fim de maio e não fazia parte dos planos do novo técnico Ruben Amorim, provavelmente 43 milhões de euros em taxa de transferência. Com bônus, a quantia ainda pode subir para até 45 milhões de euros, segundo a Sky , e o Milan também teria garantido uma participação de 20% em uma futura venda.

O Galatasaray já pagou mais por um jogador do que pagaria por Rafael Leao?

Leao se tornaria a segunda contratação mais cara da história do Galatasaray. Apenas por Victor Osimhen os turcos pagaram mais (75 milhões de euros). Na disputa pelo jogador de 27 anos, o Gala teria tido, entre outros, a concorrência do rival da cidade Fenerbahce, e mais recentemente o Aston Villa teria tentado atravessar o negócio. Segundo a Sky, porém, Leao não conseguiu chegar a um acordo com o participante inglês da Liga dos Campeões.

Rafael Leao MilanGetty Images

O contrato de Leao com o Milan ainda seria válido até 2028. O jogador de ataque atuava pelos Rossoneri desde 2019 e marcou 80 gols em 291 partidas oficiais. O maior sucesso foi a conquista do título italiano em 2022, para a qual Leao deu uma grande contribuição.

Em Istambul, o internacional português seria um novo concorrente de peso para Leroy Sané. O internacional alemão, que chegou em 2025 vindo do Bayern de Munique, ainda não conseguiu corresponder às altas expectativas no Galatasaray e foi criticado por sua atuação no decepcionante empate por 2 a 2 com o recém-promovido Corum, na estreia da nova temporada. Na vitória por 4 a 0 sobre o Erzurumspor na 2ª rodada, Sané entrou apenas no decorrer da partida.

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