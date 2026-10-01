Pelo Barcelona: Félix destrói os sonhos do Al-Nassr saudita

No momento em que o Al-Nassr começa a planejar o futuro e busca construir um elenco capaz de competir com força na próxima temporada, surgiu uma surpresa que pode virar de cabeça para baixo os planos do clube, depois que o nome de João Félix foi associado a um novo passo que poderia levá-lo de volta ao continente europeu, mais precisamente ao lugar que ainda representa um sonho especial para ele.

De acordo com o que foi divulgado pelo jornal "Sport", Félix vive atualmente uma de suas melhores fases em anos, após conseguir recuperar seu nível com o Al-Nassr e passar de um jogador que sofreu longamente com a instabilidade entre empréstimos e transferências para um dos nomes de destaque na seleção de Portugal.

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O Campeonato Saudita devolveu a Félix um pouco do brilho que ele havia perdido ao longo dos últimos anos, recuperando a confiança em si mesmo e passando a apresentar atuações que voltaram a colocar em discussão sua capacidade de jogar nos mais altos níveis europeus, depois de se tornar mais influente e estável dentro de campo.

Mas a surpresa que pode incomodar a torcida do Al-Nassr está no fato de que o jogador, segundo a reportagem, tem como objetivo retornar ao futebol europeu no próximo verão, enquanto seu agente, Jorge Mendes, já transmitiu seu desejo ao Barcelona, numa tentativa de reabrir a porta para um antigo sonho que o jogador não abandonou.

Apesar de o Barcelona contar atualmente com diversas opções no setor ofensivo, a reportagem indicou que o retorno de Félix poderia representar uma oportunidade para o clube catalão, especialmente se o jogador ficar disponível de graça, cenário que poderia aumentar a dificuldade da missão do Al-Nassr de mantê-lo.

Félix tem 27 anos, enquanto seu contrato com o Al-Nassr se encerra no próximo dia 30 de junho, o que significa que o clube saudita pode se ver diante de uma situação delicada no período que se aproxima, principalmente se o jogador insistir em viver uma nova experiência europeia em vez de permanecer na equipe.

Félix não busca o retorno à Europa apenas para mudar de ares, mas sim quer se juntar a um clube que dispute a Liga dos Campeões e lhe dê a chance de recuperar a estabilidade que lhe faltou ao longo dos últimos anos, porém o Barcelona segue sendo o maior objetivo em seus planos, especialmente porque o retorno ao clube catalão de graça parece um sonho claro para ele.

A torcida do Al-Nassr contava com a continuidade de Félix no projeto da equipe durante a próxima temporada, principalmente após o início apresentado pelo jogador e a recuperação de grande parte de seu nível, mas o desejo do português de voltar à Europa pode colocar os planos do clube diante de um teste difícil.



