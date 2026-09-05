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Real Betis Balompie v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Pellegrini: o Real não merecia o empate contra nós, e punimos o time de Mourinho no seu ponto forte

M. Pellegrini
J. Mourinho
Real Madrid
Bétis
La Liga
Chile
Portugal
Espanha

O Special One vai provocar?

O técnico chileno Manuel Pellegrini, do Real Betis, afirmou que sua equipe conquistou a vitória sobre o Real Madrid graças ao aproveitamento das oportunidades de gol disponíveis, ressaltando que a arbitragem não teve qualquer influência no resultado da partida.

O treinador do Betis rejeitou as alegações de José Mourinho, técnico do Real, de que sua equipe jogou apenas em busca do empate ou de que o árbitro foi decisivo no confronto, destacando que o Betis entrou em campo com o objetivo de vencer desde o primeiro minuto.

De acordo com o jornal espanhol "As", Pellegrini fez um balanço do confronto ao afirmar: "A equipe saiu para vencer desde o primeiro minuto diante de um grande adversário, e isso, claro, é algo difícil. No segundo tempo tivemos mais posse de bola, e eles chegaram com bolas paradas defendidas por Álvaro Valles, mas fomos nós que marcamos o gol. Talvez o empate tivesse sido um resultado justo, mas nós aproveitamos a chance que tivemos e eles não".

Sobre como lidar com uma semana difícil, o técnico do Real Betis explicou: "Passei aos jogadores a mesma mensagem que venho repetindo ao longo dos últimos sete anos. O futebol te dá apenas 24 horas para desfrutar das vitórias e sofrer com as derrotas. Precisamos entender o que aconteceu diante do Levante, fazer uma boa autocrítica e, depois de 24 horas, estarmos convencidos daquilo que fazemos".

Pellegrini comentou sobre a recuperação do equilíbrio da equipe, dizendo: "Eu tinha certeza de que apresentaríamos uma reação, porque venho vendo isso há sete anos. Não nos deixamos levar pelas vitórias nem nos flagelamos por causa das derrotas. A ambição permanece sempre a mesma, apesar dos tropeços, e é difícil sofrermos dois tropeços seguidos".

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O treinador do Betis abordou as substituições durante o jogo, esclarecendo: "O desempenho individual é o que faz as mudanças darem certo. O cansaço começou a aparecer por causa do calor, e acho que renovar o meio-campo foi algo positivo, mas são os jogadores que fazem as mudanças serem boas ou ruins. E os jogadores que entraram ingressaram na partida com uma concentração extremamente aguçada".

Sobre como lidar com o aspecto defensivo diante do adversário, Pellegrini acrescentou: "O Real Madrid tem jogadores com grande força no jogo aéreo, mas nós também marcamos em uma bola parada".

Pellegrini encerrou suas declarações falando sobre a atuação da arbitragem, ao dizer: "Não acredito que tenha havido qualquer influência da arbitragem, e não acredito que tenha havido decisões determinantes que afetaram o resultado. Vencemos porque aproveitamos uma oportunidade e eles não".

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